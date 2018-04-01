الأحزاب اليمنية تعلن موقفا موحدا.. حملت التحالف مسؤلية حفظ كيان اليمن وطالبت الحكومية بحل جميع المليشيات والتشكيلات العسكرية نجل ”صالح“ ينشر ”الوصايا العشر“ لوالده ويكشف عن المهمة التي كلف بها ”طارق“ قوات الجيش تحرز تقدما جديدا وسط البلاد مراد علمدار يكشف تفاصيل جديدة عن نسخة وادي الذئاب القادمة ميسي لا يملك اجابة لـ أصعب سؤال قراءة أولية في انتصار عملية غصن الزيتون .. الأتراك وفن الجرأة في استخدام القوة .. هكذا يكون الحسم والعزم مأرب ..ضبط كميات من الحشيش كانت في طريقها لصنعاء الصحة العالمية: 84 وفاة بـ«الدفتيريا» في اليمن خلال 5 أشهر متحدث العائلة : معمر القذافي حيا وخطابا مرتقبا لنجله «سيكشف بعض الملابسات» غارات جوية تستهدف تعزيزات للانقلابيين
كشف نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن مهمة ابن عمه ”طارق“، التي كلفه بها والده، قبل مصرعه برصاص مليشيا الحوثي في منزله بالعاصمة صنعاء في ديسبمر الماضي.
وقال خالد علي عبد الله صالح في تغريدة على ”تويتر“، تابعها ”مأرب برس“ ان ”هدف العميد طارق واضح وضوح الشمس، تنفيذ وصايا الزعيم العشر“.
وأضاف: ”لذلك ثقوا ان غير هذا لن يتم، وان شمس النصر ستشرق عما قريب باذن الله وبتعاون جميع الشرفاء“.
ونشر نجل صالح ”الوصايا العشر“ لوالده، والتي يعمل العميد طارق على تنفيذها وهي كالتالي:
1 ـ دافعوا عن الحرية والجمهورية.
2 ـ لا تقبلوا الأوامر الحوثية.
3 ـ تمسكوا بالمؤسسة العسكرية.
4 ـ انتفضوا للثورة والوحدة.
5 ـ حافظوا على الأمن والاستقرار.
6 ـ اختاروا قيادة جديدة.
7 ـ استمروا في الصمود.
8 ـ التصافح والتسامح.
9 ـ السلطة ملك الشعب.
10 ـ لا ترضخوا للتعسف الحوثي.