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نجل ”صالح“ ينشر ”الوصايا العشر“ لوالده ويكشف عن المهمة التي كلف بها ”طارق“

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ خاص
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كشف نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن مهمة ابن عمه ”طارق“، التي كلفه بها والده، قبل مصرعه برصاص مليشيا الحوثي في منزله بالعاصمة صنعاء في ديسبمر الماضي.

وقال خالد علي عبد الله صالح في تغريدة على ”تويتر“، تابعها ”مأرب برس“ ان ”هدف العميد طارق واضح وضوح الشمس، تنفيذ وصايا الزعيم العشر“.

وأضاف: ”لذلك ثقوا ان غير هذا لن يتم، وان شمس النصر ستشرق عما قريب باذن الله وبتعاون جميع الشرفاء“.

ونشر نجل صالح ”الوصايا العشر“ لوالده، والتي يعمل العميد طارق على تنفيذها وهي كالتالي:

1 ـ دافعوا عن الحرية والجمهورية.
2 ـ لا تقبلوا الأوامر الحوثية.
3 ـ تمسكوا بالمؤسسة العسكرية.
4 ـ انتفضوا للثورة والوحدة.
5 ـ حافظوا على الأمن والاستقرار.
6 ـ اختاروا قيادة جديدة.
7 ـ استمروا في الصمود.
8 ـ التصافح والتسامح.
9 ـ السلطة ملك الشعب.
10 ـ لا ترضخوا للتعسف الحوثي.

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