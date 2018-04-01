قوات الجيش تحرز تقدما جديدا وسط البلاد

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حققت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء،تقدما جديد إلى مشارف محافظة البيضاء، من اتجاه محافظة مأرب.

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت"، عن مصدر ميداني قوله، أن التقدم يأتي في إطار الاستعدادات لتحرير المحافظة من سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مشيراً إلى أن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة ضد الميليشيا في منطقة قانية الواقعة بين مأرب والبيضاء .

وذكر الموقع ان مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش في العمليات.

في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية استهدفت مواقع وآليات للمليشيا الحوثية في مناطق مسعودة، والعُر، ومحجان، وحوران، وقانية.

وأسفرت الغارات عن تدمير مدرعتين وطقم يحمل مدفعية رشاشة وعربة مشاة للمليشيا الحوثية، علاوة على مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا في الغارات



