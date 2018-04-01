مراد علمدار يكشف تفاصيل جديدة عن نسخة وادي الذئاب القادمة

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يعود المسلسل التركي الشهير “وادي الذئاب”، إلى شاشات العرض اعتبارا من الموسم القادم، الذي يبدأ في أيلول/سبتمبر المقبل، بنسخته الجديدة “واي الذئاب- الفوضى”.

وقال نجم المسلسل الفنان نجاتي شاشماز، المعروف عربيا بـ”مراد علمدار”، وهو صاحب الشركة المنتجة أيضا، إن العمل الجديد سيعرض على الشاشات التركية اعتبارا من الموسم المقبل، وأن المشاورات جارية مع القناة التي ستمتلك حقوق البث، دون الكشف عنها، بحسب صحيفة تركيا.

وكان شاشماز، قد صرح في وقت سابق، أن النسخة الجديدة من المسلسل ستحمل اسم “وادي الذئاب – الفوضى”، وتتضمن قصصًا عن ميانمار، وأن عرض النسخة الجديدة سيبدأ اعتبارًا من فبراير/ شباط الماضي، وهو ما لم يتم.

وأشار في نفس المقابلة إلى أن مسلسل “وادي الذئاب”، والذي بُثَّت أولى نسخه عام 2003، حقق نسبة متابعة عالية، وحظي بشعبية مميزة، لافتا أن المتابعين يتساءلون دومًا عن اسم القناة التلفزيونية التي ستقوم ببث نسخة عام 2018، دون أن يحدد – مع ذلك – اسم القناة.

شاشماز أفاد كذلك أن “نسخة العام المقبل ستتناول قضية الفوضى، في ظل وجود إيديولوجية تعنى بإدارة الفوضى، وتهدف لإدارة العالم وتوجيهه من خلال الفوضى، حيث يطرح المسلسل سبل التخلص من الفوضى وضبط انتشارها”.

كما قال إن مسلسل “وادي الذئاب” جذب اهتمام المتابعين في الداخل والخارج على حد سواء، وأن متابعيه يتوزعون على حوالي 60 بلدًا؛ وخصوصا بلدان الشرق الأوسط.

وبحسب الصحيفة التركية، فإن شاشماز لديه في شركته (بانا) 3 مشاريع انتاج سينمائية بالتعاون مع الجانب الهندي، فضلا عن 3 مشاريع لمسلسلات تركية قادمة، دون تقديم مزيد من التفاصيل عنها.

وكشف أنه كتب سيناريو مسلسل جديد، يتناول المفكر والمتصوف الإسلامي، مولانا جلال الدين الرومي، والمتصوف شمس التبريزي، الذي يفكر في تجسيد شخصيته في المسلسل.



