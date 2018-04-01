مأرب ..ضبط كميات من الحشيش كانت في طريقها لصنعاء

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، اليوم الثلاثاء، كمية من الحشيش كانت في طريقها للعاصمة صنعاء.

وأوضح مدير شرطة مأرب العميد عبدالملك المداني في تصريح صحفي أن رجال الأمن في نقطة نجد المجمعة ضبطوا 175 كيلو حشيش كانت على متن دينة محملة بثمرة الطماطم والبطاط وتم إخفاء مادة الحشيش أسفل الحمولة.

وأشاد العميد المداني باليقظة العالية التي يتمتع منتسبي الأجهزة الأمنية بالمحافظة، ونجاحاتهم الكبيرة في إحباط عمليات التهريب المتكررة لمليشيات الحوثي الانقلابية.

كما أشاد بالتعاون الكبير من قبل أبناء محافظة مأرب مع الأجهزة الأمنية.



