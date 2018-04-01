غارات جوية تستهدف تعزيزات للانقلابيين

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الثلاثاء،غارات جوية استهدفت بها تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية بين محافظتي مأرب والبيضاء.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" فان الطيران دمر مدرعتين وطقم يحمل مدفعية رشاشة وعربة مشاه للمليشيا على حدود منطقة قانية بين مأرب والبيضاء.

في غضون ذلك استهدفت المقاومة الشعبية عربة تابعة للميليشيات الانقلابية في خط الاسفلت في منطقة السمنة ما بين جميدة الثعالب قيفة بمديرية القريشية .

واسفرت العملية عن تدمير العربة ومصرع واصابة كل من كان على متنها.



