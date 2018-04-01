آخر الاخبار

قوات الجيش تحرز تقدما جديدا وسط البلاد مراد علمدار يكشف تفاصيل جديدة عن نسخة وادي الذئاب القادمة ميسي لا يملك اجابة لـ أصعب سؤال قراءة أولية في انتصار عملية غصن الزيتون .. الأتراك وفن الجرأة في استخدام القوة .. هكذا يكون الحسم والعزم مأرب ..ضبط كميات من الحشيش كانت في طريقها لصنعاء الصحة العالمية: 84 وفاة بـ«الدفتيريا» في اليمن خلال 5 أشهر متحدث العائلة : معمر القذافي حيا وخطابا مرتقبا لنجله «سيكشف بعض الملابسات» غارات جوية تستهدف تعزيزات للانقلابيين حقيقة استبعاد محمد صلاح من كأس العالم بوتين يصل تركيا في زيارة رسمية ويستقبله نائب وزير


غارات جوية تستهدف تعزيزات للانقلابيين

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 318

شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الثلاثاء،غارات جوية استهدفت بها تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية بين محافظتي مأرب والبيضاء.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ" فان الطيران دمر مدرعتين وطقم يحمل مدفعية رشاشة وعربة مشاه للمليشيا على حدود منطقة قانية بين مأرب والبيضاء.

في غضون ذلك استهدفت المقاومة الشعبية عربة تابعة للميليشيات الانقلابية في خط الاسفلت في منطقة السمنة ما بين جميدة الثعالب قيفة بمديرية القريشية .

واسفرت العملية عن تدمير العربة ومصرع واصابة كل من كان على متنها.

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

إقراء أيضاً
شاهد : صورة لجثة صالح .. عرض حوثي للمؤتمريين بشأن زعيمهم المقتول
كاميرا مراقبة بمنزل «صالح» تكشف اللحظات الأخيرة قبل إعدامه
الامير محمد بن سلمان يعود من بريطانيا باتفاق يفرح جميع اليمنيين في كل انحاء البل
الأزمة اليمنية في طريقها إلى الحل وفق رؤية دولية جديدة.. أطراف الصراع توافق وحكو
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس