بوتين يصل تركيا في زيارة رسمية ويستقبله نائب وزير

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية.

وكان في استقبال بوتين والوفد المرافق في مطار “أسن بوغا” بأنقرة، نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، ومسؤولين في وزارة الخارجية التركية.

كما شارك في استقبال الرئيس الروسي سفير موسكو لدى أنقرة، أليكسي يرخوف، ومسؤولو السفارة الروسية في أنقرة، ووالي أنقرة أرجان طوبجه، وقائد القوات المركزية التركية في أنقرة العميد محمد كيب.

وبعد استراحة قصيرة، غادر بوتين أرض المطار متوجهًا إلى المجمع الرئاسي، حيث سيجري له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراسم احتفال رسمية.

ومن المنتظر أن يعقد أردوغان وبوتين اجتماعًا مغلقًا، قبل أن يشاركا عبد دائرة تلفزيونية مغلقة، في مراسم حفل وضع حجر الأساس لمحطة “آق قويو” التركية للطاقة النووية.

كما يترأس أردوغان وبوتين أعمال الاجتماع السابع لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، حيث سيجري توقيع اتفاقيات مشتركة.

كما يشارك بوتين غدًا في أعمال قمة أنقرة الثلاثية بين رؤساء تركيا وإيران وروسيا.



