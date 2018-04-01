الأمم المتحدة تتحدث عن تسوية سياسية عاجلة للأزمة اليمنية

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ الأناضول

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حثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أطراف النزاع في اليمن على التسوية السياسية، لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد منذ ثلاثة أعوام.

جاء ذلك خلال كلمته أمام مؤتمر دولي تستضيفه مدينة جنيف السويسرية اليوم، لدعم جهود الإغاثة في اليمن، بمشاركة عدد من وزراء الدول المانحة والمسؤولين السويسريين.

وقال غوتيريش «لابد أن نرى نهاية لهذا النزاع، فلا يوجد حلول إنسانية للأزمات الإنسانية، الحل الوحيد (هو) التسوية السياسية عن طريق الحوار الشامل بين اليمنيين».

وأضاف «أحثّ جميع الأطراف التعاون مع مبعوثي الخاص الجديد مارتين غريفيثبدون، دون تأخير».

وفي الشأن ذاته، طالب الأمين العام، الدول المانحة بتوفير نحو 3 مليارات دولار أمريكي للمساعدات الإنسانية في اليمن، في الوقت الذي تشهد فيه 90% من المناطق قيوداً على وصول المساعدات.

وتابعّ «الوضع في اليمن كارثي، البلد يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وذلك مع دخول النزاع الدائر فيه عامه الرابع».

ولفت غوتيريش إلى وجود «أكثر من 22 مليون شخص في اليمن ـ 75% من نسبة السكان ـ يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

وتحتاج خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018، إلى 2.96 مليار دولار أمريكي، وذلك لتوفير المساعدات لنحو 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة مليون شخص عن العام الماضي، بينهم 8.8 مليون لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم الغذائية التالية.

يشار أن مؤتمر العام الماضي للدول المانحة جمع 1.1 مليار دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن.



