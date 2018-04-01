دعوة كويتية لجماعة الانقلاب الحوثي

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دعا نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، اليوم الثلاثاء، مليشيا الانقلاب الحوثية، إلى عودة إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب اليمنية التي دخلت عامها الرابع.
وقال الجار الله، خلال كلمته أمام مؤتمر المانحين لليمن في مكتب الأمم المتحدة بجنيف: "ندعو الحوثيين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل إنهاء الأزمة اليمنية".
وتابع أن حكومة الكويت "تقدم 25 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني".