امريكا تهرب اطنان من الاسلحة من تركيا

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قامت الولايات المتحدة الأمريكية بنقل 39 طن من الأسلحة المدرعة التابعة لسلاح الجو الأمريكي من قاعدة انجيرليك الجوية في مدينة أضنة ضمن حاوية طويلة بلغ طولها 15 متر إلى بلد اخر.
وقدمت الطائرة سي-5 أم التابعة إلى اسطول الشحن الجوي الثاني والعشرون من قاعدة ترافيس الجوية غي٬ 28 مارس “أذار” لنقل الحاوية إلى مكان أخر لتنفيذ عمليات حربية٬ ولم يتم الكشف عن اسم الدولة التي تم نقل الحاوية إليها.
يذكر أن هذه الحاوية تعد الحاوية الثالثة المحملة بالاسلحة الثقيلة التي يتم نقلها من قاعدة “انجيرليك الجوية”.
ولم تكشف الإدارة الامريكية سبب نقلها الأسلحة من القاعدة التركية , هل هو لأسباب عسكرية , ام تهريب الأسلحة من تركيا بشكل عام , كما حصل بعد فشل الانقلاب في تركيا قامت عدة دول بسحب أسلحتها من ذات القاعدة من بينها أسلحة نووية .