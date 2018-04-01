الفريق المقدشي يهاتف الرئيس ويطلعه على مستجدات الجبهات

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أشاد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية "بالانتصارات العظيمة التي يحققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية في مختلف جبهات القتال بدعم التحالف العربي ".
وأطلع الرئيس من مستشار رئيس الجمهورية القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، على الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في جبهة البيضاء في منطقه غانية وتقدمه باتجاه مديرية السوادية وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
كما اطلعه على المستجدات الميدانية في جبهات محور صعدة في مدرية الملاحيظ والبقع والخضراء وتطويق المليشيا من اربعه اتجاهات في معقلها وكذلك التقدم العسكري للجيش الوطني في الساحل الغربي باتجاه محافظه الحديدة.
وثمن الرئيس هادي جهود التحالف العربي بقيادة المملكة وكافه دول التحالف الداعم للشرعية في اليمن ،مشددا على على ضرورة مواصلة الانتصارات وتنفيذ الخطط العسكرية المرسومة بدقة حتى تحرير كافة مناطق من قبضة المليشيات الحوثية.
من جانبه أكد الفريق المقدشي ان معنويات الجيش عالية وان المليشيا تكبدت خسائر وهزائم فادحة وان اليمن "سينتصر بقيادته الحكيمة ولمشروعه الوطني اليمن الاتحادي" .