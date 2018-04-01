جوجل تعلن إيقاف خدمة الروابط المختصرة

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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هذه ليست كذبة أبريل، فقد أعلنت شركة جوجل بالفعل أنها ستقوم بوقف خدمة إنشاء الروابط المختصرة الخاصة بها خلال أيام قليلة وتحديدًا يوم الجمعة الموافق 13 إبريل 2018، وقد سبق ذلك قيامها بتوقيف الدعم لهذه الخدمة في 30 مارس الماضي، وبناء عليه فلن يستطيع أي مستخدم جديد الاستفادة من هذه الخدمة بعد هذا اليوم، ولكن منصة اختصار الروابط ستكون متاحة للاستخدام لسنة إضافية أخرى وذلك للمستخدمين القدامى فقط الذين قاموا بإنشاء روابط مختصرة باستخدام هذه الخدمة من قبل، وبعدها سيتم إغلاق المنصة نهائيًا ووقف خدمة الروابط المختصرة.

الجدير بالذكر أن جوجل قد بدأت تقديم خدمة الروابط المختصرة في عام 2009 أي منذ تسعة أعوام تقريبا، ومنذ ذلك الحين وهذه الخدمة تساهم في تسهيل عملية مشاركة المحتوى عبر الإنترنت وإتاحة خيارات تتبع التفاعل و النقرات على الروابط المختصرة.

وأكد مهندس البرمجيات مايكل هيرمانتو من Firebase – منصة تطوير تطبيقات ويب موبايل مملوكة لجوجل – أن جوجل تقوم بتركيز جهودها حاليًا على استبدال منصة الروابط المختصرة بمنصة جديدة تسمى FDL Firebase Dynamic Links والتي تسمح لمستخدميها بالقيام بإعادة التوجيه إلى تطبيقات iOS أو أندرويد أو تطبيقات ويب.

وتجدر الإشارة إلى أن المستخدمين القدامى سيتمكنون من استخدام الروابط المختصرة القديمة حتى تاريخ 30 مارس 2019 والروابط التي سيتم إنشاؤها خلال هذه الفترة ستستمر في العمل، ولكن لن يتم ترحيلها أو ترحيل بياناتها إلي المنصة الجديدة FDL.



