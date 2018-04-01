مكرمة رئاسية للأحمر اليمني (الرئيس ونائبه وبن دغر يلتقون لاعبي المنتخب الوطني)

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -سبأ

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وجه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم الثلاثاء، بمنح درجات وظيفيه للاعبي المنتخب الوطني في وزارة الشباب والرياضة ، وصرف 60 مليون ريال يمني مكافئة للاعبين وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب بعد تأهلهم الى نهائيات كأس آسيا 2019م.

جاء ذلك خلال استقباله للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بحضور نائبه الفريق علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر.

وأكد رئيس الجمهورية ان المنتخب الوطني صنع فرحة عميقة للشعب اليمني بالأداء المشرف الذي قدمه اللاعبين وهم يمثلون بلدهم الذي يمر بظروف استثنائية فرضتها الحرب التي فجرتها ميليشيا الحوثية الانقلابية على اليمنيين لخدمة مخططات ايران .

وقال " لقد سطرتم إنجازات عظيمه مقارنة بما تحملوه من هم اليمن وواقعها المؤلم الا إنكم حملتم روح المسؤولية وأثبتم إنكم جيل اليمن الاتحادي الجديد الذي سيضل موحدا اتحاديا من اقصاه الى اقصاه وأخذتم على عاتقكم في رحلة الإصرار والتحدي لترسمًواً البهجة والفرح على وجوه البسطاء من عامة الناس الذين وحدهم الهم الوطني في رحلة البحث للانتصار للوطن في مختلف ميادين ومساحات البطولة والشرف ".

واضاف "سعداء جدا بهذا الانتصار الرياضي الكبير .. لقد أثبتم ان الشعب اليمني طاقة حيوية في مختلف المجالات حيث ان الشباب يمثل الشريحة الأوسع والأكثر من أجمالي عدد السكان ".. داعيا إيّاهم إلى مزيد البذل والعطاء لتطوير مستوى كرة القدم اليمنية وإعلاء راية اليمن في مختلف المحافل الدوليّة.

واشاد رئيس الجمهورية بالإعداد الجيد للمنتخب الوطني من قبل وزارة الشباب والرياضة والاتحاد اليمني لكرة القدم والمدربين، مشددا على بذل المزيد من الدعم والجهود والاهتمام لبعثه المنتخب الوطني ودعمها للأنشطة الرياضية وبما يسهم في ابراز مواهب الشباب وقدراتهم التي يتميزون بها لتمثيل البلاد في المحافل الدولية.

فيما عبر وزير الشباب والرياضة نائف البكري ورئيس الاتحاد اليمني لكره القدم و أعضاء بعثة المنتخب الوطني عن سرورهم البالغ بحفاوة الاستقبال ومشاعر الود الفياضة التي حملها فخامة الرئيس ودعمة الكبير للمنتخب الوطني ورعايته الكريمة للشباب في مختلف المجالات و أهمية الدور والرسالة التي اضطلع بها المنتخب في رفع اسم اليمن الاتحادي ورايتها في مختلف المحافل الكروية.

وكرم وزير الشباب والرياضة باسم الوزارة وبعثه المنتخب الوطني رئيس الجمهورية بدرع "الراعي الاول للشباب والرياضة ".

كما قدم الوزير دروع تكريميه لكلا من نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس الاتحاد اليمني لكره القدم .

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ورئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم احمد العيسي وعددا من وكلاء وزارة الشباب والرياضة والمسؤولين بالوزارة والاتحاد والجهاز الفني والاداري .



