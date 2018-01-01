مصادر تكشف لمأرب برس عن الحالة الصحية لقائد مقاومة الصبيحة وطبيعة الحادث الذي تعرض له ونوع اصابته تطور عسكري لافت يرعب العدو .. رجال الجيش الوطني يقتربون من كهف عبدالملك والمدفعية تدك لأول مرة (جبال مران) بالقرب من ضريح الهالك حسين الحوثي «الشرعية» تشعل 5 جبهات في صعدة والميليشيات منهارة ريال مدريد يحدد سعر بيع "عدو زيدان" لميلان الحوثي يتباهى بإنجاز أكثر من 300 مقبرة لقتلاه خلال ثلاث سنوات مقتل قائد «الزينبيات» .. قيادات الميليشيات تدخل مرحلة تصفية الحسابات آبل تطلق أداة جديدة للبطارية لإصلاح بطء هواتف آيفون دبلوماسي روسي يكشف عن «اتفاق شامل» لحل الأزمة اليمنية الحمد الله: لا ذهاب لغزة إلا بتسلمها دفعة واحدة تفاصيل اكتشاف واحد من أكبر أحواض نفط الخليج .. يفتح الشهية ويعزز الحضور
اصيب قائدعسكري بارز يقاتل مع الشرعية في حادث مروري بينما توفي على الفور احد مرافقيه.
وفي التفاصيل تعرض قائد مقاومة الصبيحة بمحافظة لحج حمدي شكري لحادث مروري وتم نقله الى العاصمة المؤقتة عدن.
و نقل مأرب برس عن مصدر طبي بمستشفى البريهي بالعاصمة المؤقتة عدن، قوله انه تم نقل قائد مقاومة الصبيحة قائد اللواء الثاني عمالقة الى غرفة الانعاش( العناية المركزة) بعد إصابته، إثر حادث مروري تعرض له صباح اليوم الثلاثاء.
وتعرض شكري لحادث مروري عقب اصطدام السيارة التي يستقلها بشاحنة نقل ثقيل في منطقة الوهط بمحافظة لحج.
ووفقا للمصادر فإن أحد مرافقي شكري توفى على الفور، بينما نقل هو وبقية المرافقين الى أحد مستشفيات العاصمة عدن لتلقي العلاج.
وعن وضعه الصحي كشفت مصادرنا ان حالة القائد حمدي شكري مستقرة وقد اصيب بكسر باليد ورضوض فقط.