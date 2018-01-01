مصادر تكشف لمأرب برس عن الحالة الصحية لقائد مقاومة الصبيحة وطبيعة الحادث الذي تعرض له ونوع اصابته

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -خاص

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اصيب قائدعسكري بارز يقاتل مع الشرعية في حادث مروري بينما توفي على الفور احد مرافقيه.

وفي التفاصيل تعرض قائد مقاومة الصبيحة بمحافظة لحج حمدي شكري لحادث مروري وتم نقله الى العاصمة المؤقتة عدن.

و نقل مأرب برس عن مصدر طبي بمستشفى البريهي بالعاصمة المؤقتة عدن، قوله انه تم نقل قائد مقاومة الصبيحة قائد اللواء الثاني عمالقة الى غرفة الانعاش( العناية المركزة) بعد إصابته، إثر حادث مروري تعرض له صباح اليوم الثلاثاء.

وتعرض شكري لحادث مروري عقب اصطدام السيارة التي يستقلها بشاحنة نقل ثقيل في منطقة الوهط بمحافظة لحج.

ووفقا للمصادر فإن أحد مرافقي شكري توفى على الفور، بينما نقل هو وبقية المرافقين الى أحد مستشفيات العاصمة عدن لتلقي العلاج.

وعن وضعه الصحي كشفت مصادرنا ان حالة القائد حمدي شكري مستقرة وقد اصيب بكسر باليد ورضوض فقط.



