تطور عسكري لافت يرعب العدو .. رجال الجيش الوطني يقتربون من كهف عبدالملك والمدفعية تدك لأول مرة (جبال مران) بالقرب من ضريح الهالك حسين الحوثي

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -تقرير

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تطور عسكري لافت من شأنه تغيير المشهد العسكري برمته في اليمن والتعجيل في حسم المعركة لصالح قوات الجيش الوطني والمقاومة المسنودين بدعم التحالف العربي.

هذا التطور تمثل في التقدم السريع لقوات الشرعية في معقل الحوثي وتوغلها في جبال ومرتفعات صعدة ذات التضاريس الصعبة ومؤخرا الزحف المستمر باتجاه (جبال مران) حيث يرجح اختباء زعيم المتردين عبدالملك الحوثي في احد الكهوف.

ولأول مرة دكت مدفعية الجيش الوطني تجمعات الحوثيين في جبال مرّان بصعدة .

ونقل موقع مأرب برس الاخباري عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة قوله إن مدفعية الجيش دكت تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبل "الجميمة" القريب من ضريح الصريع "حسين الحوثي" بمرّان.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصل قذائف مدفعية الجيش الوطني المرابط في صعدة إلى جبال مران.

وكانت قوات الجيش الوطني قد استحدثت مؤخراً جبهات جديدة في صعدة، وتواصل الاعداد للتوغل في معقل المليشيا من خمسة اتجاهات.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة بمديرية الظاهر، وتتجه نحو تحرير جبلي "المطلة وطيبان"، المطلان على "سوق الملاحيظ".

*بداية النهاية ومعركة قطع راس الافعى

بدوره اعتبر رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، الاثنين، تضييق الخناق على ميليشيات الحوثي الانقلابية في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة، "بداية النهاية لمشروع إيران الطائفي الخطير عبر أدواتها الحوثية".

وأكد بن دغر أن "العملية العسكرية لقطع رأس الأفعى في معقلها الرئيس" تهدف إلى "اجتثاث مشروع إيران ووأد حلمها في تكوين ميليشيات طائفية لها على غرار ما حدث في دول عربية أخرى"، في إشارة إلى تأكيدات الحكومة الشرعية والتحالف المتكررة بأنها لن تسمح بتحول الحوثيين إلى "حزب الله آخر" على الحدود مع السعودية.

ولفت إلى أن "فتح جبهة خامسة بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة والاقتراب من مسقط رأس زعيم المتمردين في مران، يؤكد اقتراب النصر الناجز"، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ صعدة هادي طرشان الذي أطلعه على الانتصارات الميدانية المتسارعة للجيش الوطني بدعم من التحالف في معقل الحوثيين، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأثنى رئيس الحكومة اليمنية على الانتصارات الكبيرة في جبهة صعدة، وقال إن جيش بلاده بإسناد لوجيستي كامل من التحالف "يرسمون بدمائهم وتضحياتهم الجسيمة حاضر ومستقبل اليمن كبلد عروبي أصيل لن يقبل بطمس هويته أو خضوعه لأجندات دخيلة يراد منها ابتزاز دول الجوار والعالم".

وجدد بن دغر مضي الحكومة الشرعية والتحالف بقيادة السعودية، "بعزيمة وثبات نحو النصر الكامل واجتثاث أخطر وأسوأ انقلاب دموي طائفي في تاريخ اليمن الحديث".

*10 كم فقط الى مسقط راس عبدالملك

وكانت قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على مواقع تمركز لميليشيا الحوثي في جبلي "المطلة وطيبان" المطلين على سوق الملاحيظ مركز مديرية الظاهر الاستراتيجية بمحافظة صعدة معقل زعيم ميلشيات الحوثي.

وقال العقيد صالح عبد السلام ناصر متاش أحد قيادات الجيش في جبهة الظاهر بصعده "أن قوات الجيش دشنت عملية عسكرية جديدة تهدف إلى السيطرة على جبلي المطلة وطيبان وهو ما سيمكن قوات الشرعية من فرض سيطرة نارية مباشرة على سوق الملاحيظ".

ويعد مركز مديرية "الظاهر"، الكائنة جنوب غرب صعدة، والتي تمثل خط دفاع متقدم للحوثيين لتأمين منطقة «مران»، مسقط رأس زعيم جماعة الحوثي والتي تبعد عن المديرية بأقل من 10كم.

ولفت العقيد عبد السلام متاش "ان قوات الجيش لجأت إلى تكتيك عسكري جديد للتسريع بتحرير محافظة صعدة، يرتكز على فتح عدة جبهات متزامنة وتنفيذ عمليات قتالية متعددة، بدعم جوي من طائرات التحالف العربي وهو ما تسبب في إرباك الحوثيين وتشتيت تركيزهم".

ونقلت صحيفة "الخليج" عن مصادر قبلية بصعدة أن قيادة جماعة الحوثي أرسلت تعزيزات من مقاتلي الميلشيا إلى مركز المحافظة للتصدي لتقدم الجيش الوطني نحو الأخيرة.



