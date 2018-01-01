المخلافي يدعو للعودة إلى طاولة المحادثات لإنهاء الحرب

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- متابعات

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دعا وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إلى العودة لطاولة التفاوض لإنهاء الحرب في البلاد.

وأضاف المخلافي، في كلمة له أمام مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء 3 أبريل/ نيسان: "هناك حاجة لإيجاد الحل المثالي وهو العودة إلى طاولة المحادثات ووضع نهاية للحرب والعودة إلى نظام مستدام يحظى بدعم الشعب اليمني".

وذكر الوزير اليمني أن الهدف هو فتح الموانئ والمطارات أمام المساعدات الإنسانية. وقال إن حكومته جاهزة للتنسيق من أجل سلامة العمل الإغاثي في اليمن.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال، في وقت سابق اليوم، إن اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية في العالم، داعيا إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب.

كما دعا جميع الأطراف إلى العمل لجمع مساعدات مالية لليمن، قائلا: "هناك حاجة إلى 2.6 مليار دولار لتحقيق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن".



