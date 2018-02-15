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«الشرعية» تشعل 5 جبهات في صعدة والميليشيات منهارة

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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أكد محافظ صعدة هادي بن طرشان أمس (الإثنين)، سيطرة الجيش الوطني على مساحات كبيرة في خمس جبهات من مديريات رازح، وغمر والظاهر وباقم وكتاف في محافظة صعدة، فيما بلغت قواته تخوم مديرية الحشوة.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن طرشان في تصريحات بأن صفوف الحوثيين منهارة وفي حالة ضعف دفاعي، بعد أن فقدوا القدرات العسكرية التي كانت لديهم قبل 3 أعوام، وأن الغطاء الجوي الذي ينفذه طيران التحالف العربي ومدفعية القوات السعودية ساعدا على تفكيك الكثير من المواقع الإستراتيجية لميليشيا الحوثي.

وأوضح أن الحوثي حول محافظة صعدة إلى سجن كبير، وارتفعت وتيرة جرائمه بشكل كبير مع تحرك الجيش الوطني وتقدمه نحو جبال مران وحيدان ومركز محافظة صعدة،

وأضاف أن تلك الجرائم تنوعت بين الاعتقالات والمطاردة واختطاف الأطفال وإجبار العائلات بالقوة على تسليم أطفالهم والدفع بهم إلى الجبهات، إضافة إلى الاعتداء على الممتلكات والأموال تحت مسمى المجهود الحربي.
وأشار محافظ صعدة إلى أن السلطات المحلية تتلقى اتصالات يومية من المواطنين من أبناء المحافظة ترحب بتحرير الجيش الوطني لبعض المناطق، معربين عن تطلعهم لانتزاع بقية المناطق من قبضة ميليشيا الحوثي. في سياق متصل، أشارت مصادر عسكرية يمنية في صعدة أمس إلى مقتل القيادي الحوثي أسامة المتوكل مع العشرات من مرافقيه في مديرية حيدان بمحافظة صعدة في قصف للتحالف العربي على أحد مواقعهم، وأضافت أن الجيش الوطني سيطر على مرتفعات القذاميل وجبل الشعير الإستراتيجي المطل على منطقة العطفين بمديرية كتاف.

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