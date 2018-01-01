مقتل قائد «الزينبيات» .. قيادات الميليشيات تدخل مرحلة تصفية الحسابات

الثلاثاء 03 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قالت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء إن تصاعد الخلافات بين قيادات ميليشيات الحوثي الإيرانية، هو السبب وراء مقتل القيادي البارز، حسين البكلي، المعروف بأنه قائد فرقة الزينبيات، الجناح النسائي للميليشيات، الذي يقوم بعمليات مداهمة المنازل وتفتيشها وقمع التظاهرات النسائية.

ونقلت صحيفة الامارات اليوم عن المصادر القول ان البكلي من القيادات المقربة من رئيس ما يسمى اللجنة الثورية للميليشيات، محمد علي الحوثي، مضيفة أن مقتله في نقطة مستحدثة في منطقة بيت بوس جنوب صنعاء يثير الكثير من التساؤلات حول المسؤول عن مقتل البكلي.

وتعتقد المصادر أن مقتل البكلي يأتي في إطار الخلافات المتصاعدة بين أجنحة الحوثيين المتصارعة، على خلفية النهب والفساد والاستحواذ على السلطة في مناطق سيطرتهم.



