مأرب..وصول 9 شاحنات إغاثية من مركز الملك سلمان

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وصلت الى محافظة مأرب ،اليوم الإثنين، 9 شاحنات إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وتحتوي الشاحنات الإغاثية التي سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياج في المحافظة على 198 طن من المواد الغذائية.
وذكر مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في بيان له ، ان هذه المساعدات تأتي امتداداً للمشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز للأشقاء في اليمن ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة.