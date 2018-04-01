إيقاف مذيع إماراتي حاول منع الحقيقية

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قرر ولي عهد إمارة عجمان في الإمارات، الشيخ عمار بن حمدي النعيمي، إيقاف المذيع يعقوب العوضي عن العمل في إذاعة عجمان لأنه تحدث بـ”أسلوب غير لائق” مع أحد المستمعين
وأصدر ولي العهد القرار “لما صدر منه-أي المذيع- أثناء اتصال أحد المواطنين”، حسب صحيفة البيان الإماراتية.
وأكد ولي عهد عجمان أن الإذاعة افتتحت من أجل الاستماع وحل قضايا وشكوى المواطنين والمتصلين.
وتحدث المذيع يعقوب العوضي، بـ”أسلوب غير لائق مع أحد المستمعين اليوم الاثنين 2 أبريل/ نيسان”.
حيث اشتكى المواطن من ارتفاع الأسعار، وأثر ذلك على معيشة المواطنين، فقاطعه المذيع ونفى صحة كلامه.