طباعة
ارسل لصديقك
فيس بوك
تويتر
جوجل بلاس
إيقاف مذيع إماراتي حاول منع الحقيقية شاهد مراد علمدار ومشاهير أخرون يغنون مع أردوغان قانون سعودي جديد ينتصر للسعوديات ويرعب الأزواج من زوجاتهم قد يقودهم للسجون وتغريمهم 500 ألف ريال الريال اليمني يواصل معاركه مع الدولار والسعودي .. أسعار العملات الأزمة اليمنية في طريقها إلى الحل وفق رؤية دولية جديدة.. أطراف الصراع توافق وحكومة ”بن دغر“ خارج الملعب أبو بكر القربي ينتفض على تويتر ألما على الرئيس السابق ويوجه نقدا لاذعا لحزب المؤتمر السيسي رئيسا لمصر لولاية ثانية بعد انتخابات صورية سبقها قمع للخصوم الرئيس التركي أردوغان يعلن عن قيادته لثورة جديدة في تركيا إحصائية بجرائم الاغتيال التي تعرض لها الدعاة من 2016 وحتى 2018 (أسماء وصور) ماذا يعني اعتراف الأمير محمد بن سلمان ببقاء الرئيس بشار الأسد رئيسا لسُّوريّة
أدى مشاهير من الفنانيين والرياضيين والممثلين الأتراك، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، أغنيات شعبية داعمة لعملية “غصن الزيتون”، أثناء زيارة لوحدات الجيش في منطقة حدودية مع سوريا جنوبي البلاد.
ومن بين المشاهير الذين رافقوا أردوغان أمس، الفنان نجاتي شاشماز، بطل مسلسل وادي الذئاب، المعروف بـ”مراد علمدار”، والمطرب الشهير “إبراهيم طاتليسيس”، والمطربة “سيبال جان”، والمطربة “أجدا بيكان”، فضلا عن “علي شان”، و”ياووز بينغول”، و”سيدا صايان”، و”هانده ينار”، و”دنيز سكي”، و”أمل مفتي أوغلو” و”مصطفى ساندال”.
ومن الرياضيين رئيس نادي بيشكتاش فكرت أورمان، ولاعب كرة القدم في النادي غوكهان غونول، وقائد الدراجات النارية كنعان صوفو أوغلو.
الزي العسكري الذي ارتداه أردوغان كان كفيلا بإثارة حماسة الحاضرين من الفنانين والجنود، الذين غنوا على أنغام الكلارنيت.
كما أدى المطرب طاتليسيس، أغنية شعبية بكلمات تتحدث عن عفرين، في إشارة لدعم عملية “غصن الزيتون”.
وعلى هامش الزيارة، قال الفنان علي شان، للأناضول، “زيارتنا هذه لتقديم الدعم المعنوي للجنود، ما نفعله من أجلهم قليل، فهم يقاتلون من أجل الدولة والعلم”.
أما نجاتي شاشماز، فقال “جئنا لتقديم الدعم، لكن لا أعتقد أنهم بحاجة للدعم المعنوي، فهم سعداء بما يقومون به، ونأمل تحقيق انتصارات دائما”.
وقال المصارع التركي طه أكيول، الحاصل على ذهبية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016، “حضورنا هنا وبرفقة أردوغان يظهر دعمنا للقوى العسكرية والأمنية، ورسالة للعالم عن الوحدة الوطننة في تركيا”.