شاهد مراد علمدار ومشاهير أخرون يغنون مع أردوغان

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أدى مشاهير من الفنانيين والرياضيين والممثلين الأتراك، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان، أغنيات شعبية داعمة لعملية “غصن الزيتون”، أثناء زيارة لوحدات الجيش في منطقة حدودية مع سوريا جنوبي البلاد.

ومن بين المشاهير الذين رافقوا أردوغان أمس، الفنان نجاتي شاشماز، بطل مسلسل وادي الذئاب، المعروف بـ”مراد علمدار”، والمطرب الشهير “إبراهيم طاتليسيس”، والمطربة “سيبال جان”، والمطربة “أجدا بيكان”، فضلا عن “علي شان”، و”ياووز بينغول”، و”سيدا صايان”، و”هانده ينار”، و”دنيز سكي”، و”أمل مفتي أوغلو” و”مصطفى ساندال”.

ومن الرياضيين رئيس نادي بيشكتاش فكرت أورمان، ولاعب كرة القدم في النادي غوكهان غونول، وقائد الدراجات النارية كنعان صوفو أوغلو.

الزي العسكري الذي ارتداه أردوغان كان كفيلا بإثارة حماسة الحاضرين من الفنانين والجنود، الذين غنوا على أنغام الكلارنيت.

كما أدى المطرب طاتليسيس، أغنية شعبية بكلمات تتحدث عن عفرين، في إشارة لدعم عملية “غصن الزيتون”.

وعلى هامش الزيارة، قال الفنان علي شان، للأناضول، “زيارتنا هذه لتقديم الدعم المعنوي للجنود، ما نفعله من أجلهم قليل، فهم يقاتلون من أجل الدولة والعلم”.

أما نجاتي شاشماز، فقال “جئنا لتقديم الدعم، لكن لا أعتقد أنهم بحاجة للدعم المعنوي، فهم سعداء بما يقومون به، ونأمل تحقيق انتصارات دائما”.

وقال المصارع التركي طه أكيول، الحاصل على ذهبية في أولمبياد ريودي جانيرو 2016، “حضورنا هنا وبرفقة أردوغان يظهر دعمنا للقوى العسكرية والأمنية، ورسالة للعالم عن الوحدة الوطننة في تركيا”.



