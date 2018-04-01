قانون سعودي جديد ينتصر للسعوديات ويرعب الأزواج من زوجاتهم قد يقودهم للسجون وتغريمهم 500 ألف ريال

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- (CNN)

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على الأزواج الراغبين بالتجسس على هواتف أزواجهم في السعودية التفكير مجددا، وذلك لأن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى غرامة قيمتها 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) والسجن لمدة تصل إلى عام أو حتى كلا العقوبتين.

ووفق بيان صادر عن مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الثقافة السعودية، فإن هذه العقوبات دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي في السعودية كجزء من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يُجرّم مثل هذه الأعمال، والذي يأتي ضمن مبادرة أوسع تهدف إلى تقوية حماية أمن المعلومات والمحافظة على حقوق مستخدمي الانترنت إلى جانب حماية خصوصية الأفراد والمجتمع.

وتنص المادة الثالثة من القانون على أن "العقوبة تتراوح بين السجن لمدة لا تتجاوز العام وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال أو أي منهما،" في حال قام رجل أو زوجته بالتجسس على الآخر من خلال هاتفه أو هاتفها النقال.



