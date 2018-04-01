الريال اليمني يواصل معاركه مع الدولار والسعودي .. أسعار العملات

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قائمة بأسعار الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية مساء اليوم الإثنين 2/ أبريل /2018
أسعار البيع
الدولار:486
الريال السعودي: 129.5
الدرهم الإماراتي: 130
الريال العماني: 1050
الريال القطري: 105
الجنيه المصري: 20
اليورو: 580
دينار أردني:570
دينار كويتي:1100
جنيه استرليني:540
ليرة تركي:80
أسعار الشراء :
الدولار:487
الريال السعودي: 129.8
الدرهم الإماراتي:131
الريال العماني: 1070
الريال القطري:113
الجنيه المصري: 25
اليورو: 600
دينار أردني:590
دينار كويتي:1150
جنيه استرليني:600
ليرة تركي:90