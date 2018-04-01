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الريال اليمني يواصل معاركه مع الدولار والسعودي .. أسعار العملات

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص
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قائمة بأسعار الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية مساء اليوم الإثنين 2/ أبريل /2018

أسعار البيع

الدولار:486

الريال السعودي: 129.5

الدرهم الإماراتي: 130

الريال العماني: 1050

الريال القطري: 105

الجنيه المصري: 20

اليورو: 580

دينار أردني:570

دينار كويتي:1100

جنيه استرليني:540

ليرة تركي:80

أسعار الشراء :

الدولار:487

الريال السعودي: 129.8

الدرهم الإماراتي:131

الريال العماني: 1070

الريال القطري:113

الجنيه المصري: 25

اليورو: 600

دينار أردني:590

دينار كويتي:1150

جنيه استرليني:600

ليرة تركي:90

 
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