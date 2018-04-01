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أبو بكر القربي ينتفض على تويتر ألما على الرئيس السابق ويوجه نقدا لاذعا لحزب المؤتمر السيسي رئيسا لمصر لولاية ثانية بعد انتخابات صورية سبقها قمع للخصوم الرئيس التركي أردوغان يعلن عن قيادته لثورة جديدة في تركيا إحصائية بجرائم الاغتيال التي تعرض لها الدعاة من 2016 وحتى 2018 (أسماء وصور) ماذا يعني اعتراف الأمير محمد بن سلمان ببقاء الرئيس بشار الأسد رئيسا لسُّوريّة مقتل 12 مدنيا بينهم 7 أطفال في غارة للتحالف بالحديدة والتحالف يعد بـ”تحقيق“ الجيش يباغت الانقلابيين في الجوف ويحرر مواقع جديدة مؤسسة وثاق تنفذ رحلة ترفيهية لـ 27 طفلاً متأثراً بالحرب هذا ما سيحدث في الحلقة الثالثة بمسلسل “الفاتح” أكثر من تسعة ألف قتيل وجريح في غزة منذ إعلان ترامب بشأن القدس
وجه الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام "الموالي للرئيس السابق" الدكتور أبو بكر القربي , اليوم انتقادا للجنة العامة للحزب جراء صمتهم على حملات التشويه والإساءة للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وفي تدوينة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدها مأرب برس، قال القربي إن "سكوت اللجنة العامة للمؤتمر على حملات التشويه والإساءة التي تستهدف المؤتمر وزعيمه وعدم إدانتهم لها واتخاذ موقف صريح يستفز مشاعر قواعد المؤتمر وأنصاره".
وأكد أن السكوت "يفتح للخصوم باب التشكيك في قيادته والمزايدة عليهم مما سيضعف مكانة القيادة.. لذلك يجب وبسرعة السيطرة على الوضع وعدم السكوت عليه".
جاء هذا بعد قيام الحوثيين ببث برامج وثائقية على قناة المسيرة واليمن اليوم التي تحت تصرفهم "كانت تابعة لعفاش" بتشوية صورة زعيم المؤتمر وتصويره على خيانته للوطن وللقضايا العربية وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية .
يشار إلى جناح المؤتمر الموالي للرئيس السابق يقبع حاليا تحت سيطرة الحوثيين وهم من حددوا قيادته الجديدة حيث تم تصعيد صادق أمين أبوراس" أخواله بيت حميد الدين " محل الزعيم صالح .