أبو بكر القربي ينتفض على تويتر ألما على الرئيس السابق ويوجه نقدا لاذعا لحزب المؤتمر

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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وجه الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام "الموالي للرئيس السابق" الدكتور أبو بكر القربي , اليوم انتقادا للجنة العامة للحزب جراء صمتهم على حملات التشويه والإساءة للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وفي تدوينة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدها مأرب برس، قال القربي إن "سكوت اللجنة العامة للمؤتمر على حملات التشويه والإساءة التي تستهدف المؤتمر وزعيمه وعدم إدانتهم لها واتخاذ موقف صريح يستفز مشاعر قواعد المؤتمر وأنصاره".

وأكد أن السكوت "يفتح للخصوم باب التشكيك في قيادته والمزايدة عليهم مما سيضعف مكانة القيادة.. لذلك يجب وبسرعة السيطرة على الوضع وعدم السكوت عليه".

جاء هذا بعد قيام الحوثيين ببث برامج وثائقية على قناة المسيرة واليمن اليوم التي تحت تصرفهم "كانت تابعة لعفاش" بتشوية صورة زعيم المؤتمر وتصويره على خيانته للوطن وللقضايا العربية وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية .

يشار إلى جناح المؤتمر الموالي للرئيس السابق يقبع حاليا تحت سيطرة الحوثيين وهم من حددوا قيادته الجديدة حيث تم تصعيد صادق أمين أبوراس" أخواله بيت حميد الدين " محل الزعيم صالح .



