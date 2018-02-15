السيسي رئيسا لمصر لولاية ثانية بعد انتخابات صورية سبقها قمع للخصوم

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسة ثانية بحصوله على 97.08% من أصوات الناخبين، دونما تغير يذكر عن نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة.
وحصل موسى مصطفى موسى -المرشح الوحيد الذي كان قد أعلن سابقا تأييده الشديد للسيسي- على 2.92% من الأصوات.
ووفقا لما أعلنه رئيس هيئة الانتخابات اليوم الاثنين، فقد بلغت نسبة المشاركة بالاقتراع 41.05%، إذ قام نحو 24.25 مليون مواطن بالإدلاء بأصواتهم من مجموع 59 مليونا لهم حق التصويت، بحسب إحصاءات الهيئة.
وقد لقيت الانتخابات -وما سبقها من إجراءات وإقصاء للمنافسين المحتملين- انتقادات شديدة من هيئات غربية ومنظمات دولية غير حكومية نددت بغياب المنافسة وبأجواء الترهيب التي تسود مصر.
وغاب عن هذه الانتخابات لأسباب مختلفة -من بينها الاعتقال- المرشحون المحتملون الفريق سامي عنان (رئيس أركان الجيش سابقا) والفريق أحمد شفيق (رئيس الوزراء السابق) والعقيد أحمد قنصوة (الضابط بالجيش) والمحامي الحقوقي خالد علي، والسياسي محمد أنور السادات.
وكان السيسي قد فاز بفترته الرئاسية الأولى عام 2014 بحصوله على 96.91% من مجموع الأصوات الصحيحة مقابل 3.09% لمنافسه آنذاك المرشح حمدين صباحي. وبلغت نسبة المشاركة 47.45% من مجموع 53.9 مليون شخص لهم حق التصويت في ذلك الوقت.