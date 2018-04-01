الرئيس التركي أردوغان يعلن عن قيادته لثورة جديدة في تركيا

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستحدثُ خلال الفترة القادمة تطورات ستكون بمثابة ثورة في مجال التعليم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح 80 مدرسة و59 صالة للألعاب الرياضية المدرسية، أقيم في مدرسة “عاكف اينان” للأئمة والخطباء بمنطقة “باشاق شهر” في إسطنبول.

وأضاف أردوغان أن “الإنجازات التي نحققها مهمة، لكنني أعتقد أننا لم نصل بعد إلى المستوى الذي نريده في التعليم والثقافة؛ وعليه سنُحدِثُ خلال الفترة القادمة تطورات ستكون بمثابة ثورة في مجال التعليم”.

وتابع أردوغان قائلًا: لا يمكننا اعتبار الشباب الذين لا يعرفون تاريخ أمتنا والبعيدين عن ثرائها الثقافي وغير المتنورين بإشعاعها الحضاري، أنهم ضمانة لمستقبلنا.

وأضاف إن المستوى التعليمي في تركيا لا يتناسب مع حجم التضحيات التي يقدمها أبناء الشعب التركي في سبيل توفير التعليم الجيد لأطفالهم، لذا فإن الحكومة عاقدة العزم على إحداث ثورة في مجال التعليم.

وشدد أردوغان أن ماهية وحجم المشاكل التي تواجه تركيا تتناسب طرديا مع نموها وتطورها وازدياد قوتها، وقال: “مهمتنا ليست سهلة، لقد خضنا الغمار حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن.”

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده سجلت نموًا بنسبة 7.4 في المئة في الصادرات خلال فبراير/ شباط الماضي، وأن هذا التطور يعد ضربة جديدة لجهود الساعين لضرب المكتسبات التركية، وحافزًا للإصرار على المضي قدمًا.

كما كشف أردوغان أن عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم في إطار عملية غصن الزيتون (في منطقة عفرين شمالي سوريا) بلغ 3 آلاف و872 إرهابيًا.

وتابع القول: لقد قلنا سابقًا أننا قد نأتي فجأة، وها قد أتينا. التقينا مع جنودنا المرابطين على الحدود. ما شاء الله جميعهم يؤدون عملهم بكل إيمان وتفانٍ في سبيل بلوغ أهداف جديدة.



