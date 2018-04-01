إحصائية بجرائم الاغتيال التي تعرض لها الدعاة من 2016 وحتى 2018 (أسماء وصور)

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ صنعاء

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نشرت وزارة الأوقاف والأرشاد، اليوم الإثنين، احصائية تفصيلية لعدد الأئمة الذين تعرضوا لعمليات اغتيال في محافظات عدن، وحضرموت وتعز، منذ 2016، وحتى اليوم.



وكشفت الوزارة، عن مقتل 25 من علماء وخطباء ودعاة عدد من المحافظات المحررة. وكانت الوزارة قد طالبت مجلس الوزراء، في بيان لها الاسبوع الماضي، لإدانة الأعمال الارهابية التي يتعرض لها العلماء والدعاة في عدد من المحافظات المحررة، وتحديدا في مدينة عدن، وتشديد الإجراءات الأمنية لحمايتهم.



«مأرب برس»، يعيد نشر احصائية الاغتيالات التي تعرض لها عدد من الخطباء والأئمة من مختلف التيارات السياسية في عدن وحضرموت وتعز.



1– 4 يناير 2016م | اغتيال الشيخ علي عثمان الجيلاني، إمام وخطيب مسجد القادرية.



2– 31 يناير 2016م | اغتيال الشيخ سمحان الراوي، إمام وخطيب مسجد ابن القيم.



3– 28 فبراير2016م | اغتيال الشيخ عبد الرحمن العدني.شيخ معهد الفيوش



4– 29 ابريل 2016م | اغتيال الشيخ مروان أبو شوقي.



5– 5 يوليو 2016م | اغتيال الشيخ عابد مجمل، خطيب مسجد الفاروق.



6– 21 يوليو 2016م | اغتيال الشيخ فائز الضبياني.بعبوة ناسفة



7– 23 يوليو2016م | اغتيال الشيخ عبدالرحمن الزهري، إمام وخطيب مسجد الرحمن.



8– 15 أغسطس 2016م | اغتيال الشيخ صالح حليس، إمام وخطيب مسجد الرضا.



9– 10 أكتوبر 2017م | اغتيال الشيخ ياسين الحوشبي، إمام وخطيب مسجد زايد.



10– 18 أكتوبر 2017م | اغتيال الشيخ فهد اليونسي، إمام وخطيب مسجد الصحابة.



11– 28 أكتوبر 2017م | اغتيال الشيخ عادل الشهري، إمام وخطيب مسجد سعد بن أبي وقاص.



12– 5 ديسمبر 2017م | اغتيال الشيخ عبد الرحمن العمراني، إمام وخطيب مسجد الصحابة.



13– 12 ديسمبر 2017م | اغتيال الشيخ فائز فؤاد، إمام وخطيب مسجد عبدالرحمن بن عوف.



14– 5 يناير 2018م | نجاة الشيخ صلاح الشيباني، إمام وخطيب مسجد الفرقان.



15– 18 يناير 2018م | اغتيال الشيخ أيمن بايمين، أحد أئمة جامع العادل.



16– 24 يناير 2018م | اغتيال الشيخ عارف الصبيحي، إمام وخطيب مسجد الرحمة.



17– 13 فبراير 2018م | اغتيال الشيخ شوقي كمادي، إمام وخطيب مسجد الثوار.



18– 14 فبراير 2018م | نجاة الشيخ جلال المارمي، إمام وخطيب مسجد آل البيت.



19- 14 فبراير 2018 محاولة اغتيال امام مسجد هائل بالمعلا



20_ اغتيال الشيخ باوزير في القطن



21_ اغتيال العلامة بن سميط في حضرموت تريم



22_ اغتيال الشيخ صالح منصور في حضرموت



23– 28 مارس 2018م | نجاة الشيخ ياسر العزي، إمام وخطيب مسجد ساحة الشهداء.



24– 28 مارس 2018م | اختطاف الشيخ نضال باحويرث، إمام وخطيب مسجد الذهيبي.



25_ اغتيال الشيخ عمر دوكم ورفيقه الاكحلي في تعز ..



