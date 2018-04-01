مقتل 12 مدنيا بينهم 7 أطفال في غارة للتحالف بالحديدة والتحالف يعد بـ”تحقيق“

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قُتل 12 مدنيا، اليوم الإثنين، في غارة جوية، لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، في محافظة الحديدة، غرب اليمن.
ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان قولهم، "إن ضربة جوية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن أسفرت عن مقتل 12 مدنيا بينهم سبعة أطفال يوم الاثنين في مدينة الحديدة الساحلية".
واشارت الوكالة، الى أن الضربة الجوية دمرت منزلا في مديرية الحالي كان يقيم فيه مدنيون نازحون من محافظات أخرى.
وأضافوا أن جميع القتلى من أسرة واحدة.
وقال متحدث باسم التحالف لرويترز "نتعامل مع هذا التقرير بجدية شديدة وسيتم إجراء تحقيق شامل بشأنه مثلما يحدث مع هذا النوع من التقارير وفق عملية مستقلة متفق عليها دوليا. وبينما يتم إجراء هذا (التحقيق) لن يكون من المناسب التعليق بأكثر من ذلك".