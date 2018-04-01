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الجيش يباغت الانقلابيين في الجوف ويحرر مواقع جديدة

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات
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حررت قوات الجيش الوطني،اليوم الإثنين، مواقع جديدة في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش حررت عدد من المواقع أهمها "جبل الشعير" الاستراتيجي الواقع بين محافظتي الجوف وصعدة بعد هجوم واسع شنته قوات الجيش على مواقع المليشيا .

وأوضح المركز ان المعارك اسفرت عن تكبد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد،فيما استعادت قوات الجيش كميات من الذخائر والأسلحة المتنوعة.

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