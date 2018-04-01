طباعة
ارسل لصديقك
فيس بوك
تويتر
جوجل بلاس
أبو بكر القربي ينتفض على تويتر ألما على الرئيس السابق ويوجه نقدا لاذعا لحزب المؤتمر السيسي رئيسا لمصر لولاية ثانية بعد انتخابات صورية سبقها قمع للخصوم الرئيس التركي أردوغان يعلن عن قيادته لثورة جديدة في تركيا إحصائية بجرائم الاغتيال التي تعرض لها الدعاة من 2016 وحتى 2018 (أسماء وصور) ماذا يعني اعتراف الأمير محمد بن سلمان ببقاء الرئيس بشار الأسد رئيسا لسُّوريّة مقتل 12 مدنيا بينهم 7 أطفال في غارة للتحالف بالحديدة والتحالف يعد بـ”تحقيق“ الجيش يباغت الانقلابيين في الجوف ويحرر مواقع جديدة مؤسسة وثاق تنفذ رحلة ترفيهية لـ 27 طفلاً متأثراً بالحرب هذا ما سيحدث في الحلقة الثالثة بمسلسل “الفاتح” أكثر من تسعة ألف قتيل وجريح في غزة منذ إعلان ترامب بشأن القدس
حررت قوات الجيش الوطني،اليوم الإثنين، مواقع جديدة في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف.
وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش حررت عدد من المواقع أهمها "جبل الشعير" الاستراتيجي الواقع بين محافظتي الجوف وصعدة بعد هجوم واسع شنته قوات الجيش على مواقع المليشيا .
وأوضح المركز ان المعارك اسفرت عن تكبد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد،فيما استعادت قوات الجيش كميات من الذخائر والأسلحة المتنوعة.