مؤسسة وثاق تنفذ رحلة ترفيهية لـ 27 طفلاً متأثراً بالحرب

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مأرب

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نفذت مؤسسة "وثاق" للتوجه المدني اليوم الإثنين رحلة ترفيهية وتعليمية لـ27 طفلاً مجنداً ومتأثراً إلى مواقع سياحية وأثرية في مدينة مأرب شرق البلاد.

وتأتي الرحلة ضمن الدورة الثانية من المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن, والمدعوم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتعرف الأطفال على المواقع الأثرية كمعبد أوام وعرش بلقيس, مستمعين من إدارة المشروع عن الخلفية التاريخية والحضارية لهاذين الموقعين وغيرها من المواقع التي يجب على كل طفل يمني معرفتها والمحافظة عليها.

وتنوعت أنشطة الرحلة بتنفيذ عدد من المسابقات الثقافية, وممارسة الألعاب المختلفة, والتي شملت أيضاً زيارة سد مأرب العظيم والقنوات المائية المنبعثة منه والتي تصب في وادي عبيدة.

وتهدف الرحلة حسب الاختصاصي النفسي في المشروع إلى إبعاد الأطفال المجندين والمتأثرين عن السلوك العدواني والشرود الذهني, ناهيك عن الصدمات النفسية, التي عانوا منها أثناء فترة تجنيدهم.

ويستهدف مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن في مرحلتيه (الثالثة والرابعة) 81 طفلاً من محافظات يمنية مختلفة.



