أجمل وأروع أسماء بنات جديدة لعام 2018

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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نضع بين يديك أخي – أختي المتصفحة أجمل الأسماء الجديدة للبنات لهذا العام , وإليك قائمة تضم أسماء بنات عام 2018 متداولة ومنتشرة في العام الجديد وهي:

راما: ستار الكعبة.

• هايدي: الفتاة من أصل نبيل وهو اسم أجنبي.

إلينا: بريق الشمس.

لوليا: من اللؤلؤ.

لمار: وهو ماء الذهب، وبرادة الألماس.

ليساء: حسنة الخلق.

روبين: اسم ياقوتة.

رألة: فرخ النعام.

بسنت: زهرة ذات رائحة جميلة.

لياء: الأرض البعيدة عن الناس.

رنيم: الصوت الجميل.

لين: النعومة والرقة.

جيلان: مثنى جيل، وهو مرور 11 سنة على الناس.

هيا: المحبوبة والتي تحب من يحبها.

مياسين: النجمة البعيدة



