أجمل وأروع أسماء بنات جديدة لعام 2018

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نضع بين يديك أخي – أختي المتصفحة أجمل الأسماء الجديدة للبنات لهذا العام , وإليك قائمة تضم أسماء بنات عام 2018 متداولة ومنتشرة في العام الجديد وهي: