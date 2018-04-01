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أجمل وأروع أسماء بنات جديدة لعام 2018

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص
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نضع بين يديك أخي – أختي المتصفحة أجمل الأسماء الجديدة للبنات لهذا العام , وإليك قائمة تضم أسماء بنات عام 2018 متداولة ومنتشرة في العام الجديد وهي:

  • راما: ستار الكعبة.
  • • هايدي: الفتاة من أصل نبيل وهو اسم أجنبي.
  • إلينا: بريق الشمس.
  • لوليا: من اللؤلؤ.
  • لمار: وهو ماء الذهب، وبرادة الألماس.
  • ليساء: حسنة الخلق.
  • روبين: اسم ياقوتة.
  • رألة: فرخ النعام.
  • بسنت: زهرة ذات رائحة جميلة.
  • لياء: الأرض البعيدة عن الناس.
  • رنيم: الصوت الجميل.
  • لين: النعومة والرقة.
  • جيلان: مثنى جيل، وهو مرور 11 سنة على الناس.
  • هيا: المحبوبة والتي تحب من يحبها.
  • مياسين: النجمة البعيدة
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#2018 #هايدي #ريم
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