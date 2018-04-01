هذا ما سيحدث في الحلقة الثالثة بمسلسل “الفاتح”

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - تركيا الان

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عرضت قناة دي التركية إعلان الحلقة الثالثة من مسلسل “الفاتح” بدخول سريع على أحداث المسلسل الذي يظهر فيه السلطان محمد خان بالحلقة الجديدة آخذا قرار بفتح القسطنطينية٬

مسلسل محمد فاتح الذي لاقى نجاحا كبيرا في أولى حلقات عرضه على قناة دي التركية تتسارع فيه الاحداث وتطورات القصة حيث يظهر في إعلان الحلقة القادمة تلمحيات لفشل السلطان محمد خان في فتح القسطنطينية 28 مرة و أنه في طريقه لفتح المدينة في المرة التاسعة والعشرين .

ومن جهة اخرى تظهر “مليكة” عدم رضاها على تواجد “اليني” بجوار السلطان محمد خان حيث تظهر قلقها من نية “اليني” من مغزى تواجدها بجانب السلطان طوال الوقت .

وتعرض الحلقة القادمة من مسلسل محمد فاتح الكون في 3 ابريل/ نيسان يوم الثلاثاء الساعة 8 مساءا على قناة دي

ماذا حدث في الحلقة الماضية ؟

مر محمد خان سلطان مرة أخرى على المدينة التي اغتصبت منه منذ سنوات طويلة٬ حيث يظهر بأنه يقوم باستحضار ذكريات سنوات طفولته الاولى في ادرنة والتي يعدها ككابوس له.

وايضا من اهم احداث الحلقة الماضية ظهور السلطان محمد الفاتح وهو يقوم بإيجاد طريقة لحكم مدينة “شاندارلي” حيث يظهر شخص يدعي بأحقيته بحكم المدينة يدعى “أورهان” . وفي حين اقتراب الامبراطورية البيزنطية على حافة الحرب مع الامبراطورية العثمانية فإن السلطان محمد سيقوم بإتخاذ قرار سيغير مسار التاريخ.

ويلعب دور البطولة في المسلسل، كنان إميرزلي أوغلو، الشهير في الوسط العربي باسم “عمار الكوسوفي” أو “إزيل”



