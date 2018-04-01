غارات جوية تستهدف معسكرا للانقلابيين في البيضاء

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شنت مقاتلات التحالف العربي ،فجر اليوم الاثنين ،غارات جوية استهدفت مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة البيضاء.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فان الطيران قصف مواقع وتجمعات المليشيا الانقلابية في معسكر الامن المركزي المجاور للمجمع الحكومي بمدينة البيضاء.

وسُمع دوي انفجارات عقب الغارات التي استهدفت اليات واسلحة المليشيا الانقلابية بالمعسكر.

في السياق دمر طيران التحالف طقم تابع للميليشيا الحوثية في مفرق الوهبية باتجاه منطقة قانية،مما أدى الى مصرع واصابة كل من كان على متنه .

الى ذلك شنت مقاومة قيفة هجوماً عنيفا على جبل الرحل الواقع شرقي قريه الزوب والذي تتمركز فيه ميليشيا الحوثي التي تواصل منه قصفها العشوائي على قريه الزوب بالقريشية بالدبابات والـ (بي ام بي ).



