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هذا ما سيحدث في الحلقة الثالثة بمسلسل “الفاتح” غارات جوية تستهدف معسكرا للانقلابيين في البيضاء أكثر من تسعة ألف قتيل وجريح في غزة منذ إعلان ترامب بشأن القدس الانقلابيون يقتتلون فيما بينهم في إب ومواطن شجاع يقتل مسلحا حوثيا بسلاح الاخير طفلة تصاب بالسرطان فتظهر الأعراض على توأمها المتطابق! بالصور سلاح تركي جديد يغير المعادلات على الأرض .. سقوط ضحايا اغلبهم اطفال في قصف شنه طيران التحالف على الحديدة (تفاصيل) الحوثيون يتلقون هزيمة موجعة في (القبيطة) بعد هجوم مباغت ويتركون جثث قتلاهم مرمية خلفهم (اخر المستجدات) جرعة سعرية جديدة تنتظر اليمنيين خطيب الجمعة والداعية الشاب عمر دوكم يفارق الحياة متأثرا بجراحه
شنت مقاتلات التحالف العربي ،فجر اليوم الاثنين ،غارات جوية استهدفت مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة البيضاء.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فان الطيران قصف مواقع وتجمعات المليشيا الانقلابية في معسكر الامن المركزي المجاور للمجمع الحكومي بمدينة البيضاء.
وسُمع دوي انفجارات عقب الغارات التي استهدفت اليات واسلحة المليشيا الانقلابية بالمعسكر.
في السياق دمر طيران التحالف طقم تابع للميليشيا الحوثية في مفرق الوهبية باتجاه منطقة قانية،مما أدى الى مصرع واصابة كل من كان على متنه .
الى ذلك شنت مقاومة قيفة هجوماً عنيفا على جبل الرحل الواقع شرقي قريه الزوب والذي تتمركز فيه ميليشيا الحوثي التي تواصل منه قصفها العشوائي على قريه الزوب بالقريشية بالدبابات والـ (بي ام بي ).