أكثر من تسعة ألف قتيل وجريح في غزة منذ إعلان ترامب بشأن القدس

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة في رام الله أسامة النجار إن أكثر من مئة مواطن أصيبوا برصاص الاحتلال وبالاختناق في الضفة وقطاع غزة خلال مشاركتهم في فعاليات اليوم الثاني لإحياء يوم الأرض.

وأوضح النجار في تصريحات إذاعية "، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال استخدمت في قمعها للمسيرات أنواعا مختلفة من الغازات، والرصاص الذي أطلقه جنود الاحتلال تركز على أسفل الجسم، وأدى إلى بتر في الأطراف.

وأشار إلى أن عدد الشهداء منذ إعلان الرئيس الأميركي بشأن القدس بلغ اثنين وخمسين شهيدا وأكثر من تسعة آلاف جريح.



