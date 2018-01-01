الانقلابيون يقتتلون فيما بينهم في إب ومواطن شجاع يقتل مسلحا حوثيا بسلاح الاخير

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -خاص

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سقط قتيلين اثنين الاول مسلح حوثي والاخر مواطن في نقطة تفتيش للحوثيين بمديرية النادرة شرق إب في حين اندلع اشتباكات مسلحة بين قيادات انقلابية متنازعه على احقية كل واحد منهم بالإشراف على نقطة تفتيش بمديرية مذيخرة جنوب غرب إب .

مصادر محلية بمحافظة إب أكدت لمأرب برس أن استفزازات نقطة تفتيش تابعة للمليشيات الانقلابية في منطقة "قطن" بمديرية النادرة لمسافرين تطورت إلى إشتباكات بين مواطن من آل الرعيني وعنصر حوثي يدعى "قيس السقاف" أسفرت عن مقتل السقاف بعد ان تمكن الرعيني من اخذ سلاح الحوثي قبل ان يقتل هو الاخر على الفور برصاص أفراد النقطة في حين اختطف الحوثيين مسافر آخر وسط تزايد انتهاكات الميلشيات اليومية بحق أبناء محافظة إب الخاضعة لهيمنة مسلحي مليشيات الحوثي الانقلابية .

وفي مذيخرة اندلعت اشتباكات مسلحة بين الشيخ احمد محمد منصور باشا مؤسس نقطة المليشيات الانقلابية بمنطقة" شرف حمير " بمديرية مذيخرة مع قيادي حوثي يدعى "أبو حسين المغربي" عقب فرض الاخير قائدا للنقطة وتهميش الشيخ باشا الذي كان له دور باستقبال الحوثين وتأمين سيطرتهم على المديرية ، دون قتال.

وكانت قد شهدت مديرية مذيخرة خلال الأسابيع الفائتة خلافات حادة بين قيادات حوثية من خارج المديرية وعدد من القيادات المحلية والتي تعرف يطلق عليهم مصطلح المتحوثيين .



