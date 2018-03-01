آخر الاخبار

هذا ما سيحدث في الحلقة الثالثة بمسلسل “الفاتح” غارات جوية تستهدف معسكرا للانقلابيين في البيضاء أكثر من تسعة ألف قتيل وجريح في غزة منذ إعلان ترامب بشأن القدس الانقلابيون يقتتلون فيما بينهم في إب ومواطن شجاع يقتل مسلحا حوثيا بسلاح الاخير طفلة تصاب بالسرطان فتظهر الأعراض على توأمها المتطابق! بالصور سلاح تركي جديد يغير المعادلات على الأرض .. سقوط ضحايا اغلبهم اطفال في قصف شنه طيران التحالف على الحديدة (تفاصيل) الحوثيون يتلقون هزيمة موجعة في (القبيطة) بعد هجوم مباغت ويتركون جثث قتلاهم مرمية خلفهم (اخر المستجدات) جرعة سعرية جديدة تنتظر اليمنيين خطيب الجمعة والداعية الشاب عمر دوكم يفارق الحياة متأثرا بجراحه


سقوط ضحايا اغلبهم اطفال في قصف شنه طيران التحالف على الحديدة (تفاصيل)

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -تغطيات
عدد القراءات 733

افادت مصادر اعلامية متطابقة بمقتل مدنيين واصابة اخرين اليوم الاثنين في غارات للتحالف على محافظة الحديدة.

 وطبقا للمصادر فقد 12 مدنيا في غارات للتحالف العربي على الحديدة غربي اليمن

وكالة رويترز قالت ان 7 أطفال من بين القتلى الـ12 في غارات التحالف العربي على الحديدة.

ووصلت 12 جثة إلى مستشفى الثورة الحكومي في مدينة الحديدة بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء.

وكانت مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم قيل انها اصابت تجمعا لنازحين في مدينة الصالح الواقعة في مديرية "الحالي" أطراف مدينة الحديدة من جهة الشرق، كانوا قد نزحوا من مدينتي الخوخة وحيس جنوب المحافظة التي شهدت قتالاً خلال الشهرين الماضيين.

ولم يصد عن التحالف شي حول الحادثة حتى لحظة كتابة الخبر(الرابعة عصرا) كما لم يصدر تصريح رسمي من الحكومة اليمينة.

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

#اليمن #التحالف #الحديدة
إقراء أيضاً
شاهد : صورة لجثة صالح .. عرض حوثي للمؤتمريين بشأن زعيمهم المقتول
كاميرا مراقبة بمنزل «صالح» تكشف اللحظات الأخيرة قبل إعدامه
الامير محمد بن سلمان يعود من بريطانيا باتفاق يفرح جميع اليمنيين في كل انحاء البل
تفاصيل مخطط إعادة الجيش الوطني إلى فرضة نهم .. هكذا كٌسر عظم الحوثيين في نهم وهكذ
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس