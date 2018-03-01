سقوط ضحايا اغلبهم اطفال في قصف شنه طيران التحالف على الحديدة (تفاصيل)

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -تغطيات

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افادت مصادر اعلامية متطابقة بمقتل مدنيين واصابة اخرين اليوم الاثنين في غارات للتحالف على محافظة الحديدة.

وطبقا للمصادر فقد 12 مدنيا في غارات للتحالف العربي على الحديدة غربي اليمن

وكالة رويترز قالت ان 7 أطفال من بين القتلى الـ12 في غارات التحالف العربي على الحديدة.

ووصلت 12 جثة إلى مستشفى الثورة الحكومي في مدينة الحديدة بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء.

وكانت مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم قيل انها اصابت تجمعا لنازحين في مدينة الصالح الواقعة في مديرية "الحالي" أطراف مدينة الحديدة من جهة الشرق، كانوا قد نزحوا من مدينتي الخوخة وحيس جنوب المحافظة التي شهدت قتالاً خلال الشهرين الماضيين.

ولم يصد عن التحالف شي حول الحادثة حتى لحظة كتابة الخبر(الرابعة عصرا) كما لم يصدر تصريح رسمي من الحكومة اليمينة.



