طباعة
ارسل لصديقك
فيس بوك
تويتر
جوجل بلاس
هذا ما سيحدث في الحلقة الثالثة بمسلسل “الفاتح” غارات جوية تستهدف معسكرا للانقلابيين في البيضاء أكثر من تسعة ألف قتيل وجريح في غزة منذ إعلان ترامب بشأن القدس الانقلابيون يقتتلون فيما بينهم في إب ومواطن شجاع يقتل مسلحا حوثيا بسلاح الاخير طفلة تصاب بالسرطان فتظهر الأعراض على توأمها المتطابق! بالصور سلاح تركي جديد يغير المعادلات على الأرض .. سقوط ضحايا اغلبهم اطفال في قصف شنه طيران التحالف على الحديدة (تفاصيل) الحوثيون يتلقون هزيمة موجعة في (القبيطة) بعد هجوم مباغت ويتركون جثث قتلاهم مرمية خلفهم (اخر المستجدات) جرعة سعرية جديدة تنتظر اليمنيين خطيب الجمعة والداعية الشاب عمر دوكم يفارق الحياة متأثرا بجراحه
افادت مصادر اعلامية متطابقة بمقتل مدنيين واصابة اخرين اليوم الاثنين في غارات للتحالف على محافظة الحديدة.
وطبقا للمصادر فقد 12 مدنيا في غارات للتحالف العربي على الحديدة غربي اليمن
وكالة رويترز قالت ان 7 أطفال من بين القتلى الـ12 في غارات التحالف العربي على الحديدة.
ووصلت 12 جثة إلى مستشفى الثورة الحكومي في مدينة الحديدة بينهم سبعة أطفال وثلاث نساء.
وكانت مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم قيل انها اصابت تجمعا لنازحين في مدينة الصالح الواقعة في مديرية "الحالي" أطراف مدينة الحديدة من جهة الشرق، كانوا قد نزحوا من مدينتي الخوخة وحيس جنوب المحافظة التي شهدت قتالاً خلال الشهرين الماضيين.
ولم يصد عن التحالف شي حول الحادثة حتى لحظة كتابة الخبر(الرابعة عصرا) كما لم يصدر تصريح رسمي من الحكومة اليمينة.