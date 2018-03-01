الحوثيون يتلقون هزيمة موجعة في (القبيطة) بعد هجوم مباغت ويتركون جثث قتلاهم مرمية (اخر المستجدات)

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حققت قوات الجيش الوطني انتصارات جديدة في محافظة لحج جنوبي اليمن ودحرت الانقلابيين من مواقع عدة.
وتمكنت القوات من تحرير منطقة قفيل في القبيطة بلحج
وشن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوماً مباغتاً على المليشيات واستعادوا عدد من المواقع المهمة المطلة على عزلة كرش و مدينة الراهدة.
ونقل مأرب برس عن المركز الاعلامي لجبهة القبيطة قوله ان الجيش الوطن واصل ي تقدمه بخطوات ثابته في الجهة الشمالية لمديرية القبيطة حيث وصل الى الجبال والمرتفعات التي كانت المليشيات تحتلها طيلة عامين من سقوطها وكانت المليشيات تستخدمها لشن الهجمات على أبناء القبيطة .
وتم استعادة اهم المرتفعات الجبلية وهي منطقة نجد قفل وجبل النبي شعيب ومنطقة الكُرب ومنطقة الكعبين ومنطقة المغنية ومنطقة دياش و يتم تمشيط وادي دياش والاقتراب من مناطق حميض.
وتكبدت المليشيات خسائر فادحة في والأرواح والعتاد وشوهدت جثثهم مرمية في الشعاب والوديان.
ولم يتبقى للمليشيات سوى المناطق الغربية من القطهات إلى ضمران والهجر حيث حاولت المليشيات الالتفاف على من جهة الحنكة وعيريم بتغطية نارية كثيفة غير انهم فشلوا في ذلك .