زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب المحيط الهادي

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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب المحيط الهادي اليوم الاثنين على بعد 427 كيلومترا جنوب غربي جزيرة تونجا.
ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية ولم يصدر مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي أي تحذيرات.