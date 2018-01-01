زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب المحيط الهادي

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- رويترز

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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب المحيط الهادي اليوم الاثنين على بعد 427 كيلومترا جنوب غربي جزيرة تونجا.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية ولم يصدر مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي أي تحذيرات.



