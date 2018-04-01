خطيب الجمعة والداعية الشاب عمر دوكم يفارق الحياة متأثرا بجراحه

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فارق الحياة اليوم الاثنين داعية شاب وخطيب جمعة متاثرا بجراح اصيب بها قبل ايام اثر تعرضه لمحاولة اغتيال في مدينة تعز.
وفي التفاصيل توفي خطيب جامع العيسائي بتعز #عمر_دوكم بعد أربعة أيام من إصابته.
وكان دوكم قد نقل للمشفى وقالت مصادر طبية وقتها لمأرب برس ان اصابته خطيرة حيث اطلق مسلحون مجهولون رصاصات اخترقت اجزاءا متفرقة من جسده.
حادثة الاغتيال يوم الجمعة الماضية الذي نجا منها دوكم وتوفي اليوم متاثرا بجراحه كانت قد اودت بحياة التربوي والموظف في مكتب التربية #رفيق_الأكحلي حيث كان الى جواره.
وامس شهدت تعز مسيرة جماهيرة غاضبة استنكرت حادثة الاغتيال كما طالبت السلطة المحلية تفعيل اجهزة الامن وضبط المسلحين 'وعقدت اللجنة الامنية اجتماعا امس ايضا برئاسة المحافظ نافشت الموضوع ذاته.