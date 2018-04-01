ما هى قشرة الشعر؟ لماذا تحدث؟ وكيف تعالجها نهائيًا بعيدًا عن الخرافات؟

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 221

قشرة الشعر مشكلة يعاني منها الكثير، بصورة علمية سنعرض ما هى قشرة الشعر وما هى أسبابها، وكيف تقوم بعلاجها؟

ما هى القشرة وما تفسيرها العلمي؟

قشرة الشعر هى مشكلة تحدث في فروة الرأس ويصحبها حكة وتساقط ما يشبه القشور من الرأس. كل شهر تموت خلايا فروة الرأس وتنمو خلايا جديدة، ويحدث هذا التجدد بصورة طبيعية، لكن عند البعض تموت الخلايا قبل الأوان مما يعطيها شكل القشرة.

ما هى أهم أسباب ظهور القشرة؟

- جفاف الجلد.

- البشرة الدهنية (الزيتية).

- عدم غسل الرأس لفترات طويلة.

- الحساسية لبعض منتجات الشعر.

- فطر الخميرة (مالاسيزيا) وهو فطر يعيش بصورة طبيعية على الرأس ويتغذى على الزيوت بها لكن أحيانا تتكاثر بشدة مما يسبب تهييج في فروة الرأس وحدوث خلل يسبب القشرة.

- الهرمونات الذكرية، بعض الأبحاث تربط بين الهرمونات الذكرية والقشرة لذا تكثر بين الذكور.

ما هى أفضل طرق العلاج والتخلص من القشرة؟

يمكنك استخدام بعض الأشياء الطبيعية المتوفرة منزليا، وسنوضح في النقاط التالية: د

- رشاش خل التفاح: نصف كوب من الماء + نصف كوب من خل التفاح ووضعهما في بخاخ ثم الرش على فروة الرأس مع التدليك والترك لمدة ربع ساعة ثم غسل الرأس وذلك مرة أو مرتين أسبوعين يُعتبر من أكثر طرق علاج القشرة فاعلية.

- زيت الزيتون: يمكن وضع زيت الزيتون لمدة 15 دقيقة قبل غسل الرأس، أو وضع زيت الزيتون على الرأس ثم ربطها بواسطة منشفة قطنية قبل النوم ثم تركها للصباح ثم تقوم بغسل شعرك.

- مستحضرات الشعر المضادة للقشرة: عند تزايد القشرة اغسل رأسك بالشامبوو المضاد للقشرة يوميا حتى تختفي القشرة ثم ابدأ في غسل رأسك بانتظام أيضًا بالشامبوو مرتين أو ثلاثة أسبوعيا.

- قم بتمشيط شعرك خصوصاً بعد غسله: إذا كان شعرك طويل يجب عليك تمشيطه بصورة مستمرة لتوزع الزيوت الموجودة في رأسك على خصلات الشعر.

- عصير الليمون: عصير الليمون ينصح به الخبراء للتخلص من قشرة الشعر، ضعه لمدة 15 دقيقة على رأسك (بدون إضافات ليمون فقط) ثم اغسل رأسك جيداً.

ما هى طرق الوقاية حتى لا تعود القشرة مرة أخرى؟

- ابتعد عن مستحضرات الشعر الصناعية الضارة مثل الجل ومثبتات الشعر.

- عرض فروة رأسك بصورة مستمرة إلى أشعة الشمس.

- اغسل شعرك دائما بالماء الفاتر وليس الساخن.

- تقصير الشعر للرجال يساعد جدا في التخلص من القشرة.



