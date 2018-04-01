طباعة
ارسل لصديقك
فيس بوك
تويتر
جوجل بلاس
ما هى قشرة الشعر؟ لماذا تحدث؟ وكيف تعالجها نهائيًا بعيدًا عن الخرافات؟ «مأرب برس» يرصد 60 غارة لطيران التحالف خلال الـ24 ساعة الماضية في 6 محافظات.. 30 منها في محافظة واحدة "رايتس ووتش" تدين إطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية هكذا يغسل الحوثيون أدمغة الشباب في اليمن مقترح لإنهاء الصراع باليمن.. «حكومة وحدة» وانتخابات خلال عامين..تفاصيل حملة تضامن واسعة مع 36 مختطفاً يتعرضون لمحاكمة «غير قانونية» أبرز الفروق بين هاتفي سامسونج جالاكسي إس 9 وجالاكسي إس 8 ثلاجات الأطعمة باليمن تحولت إلى ثلاجات لحفظ جثث الموتى واتساب يطلق ميزه جديدة توتنهام يحقق فوزاً تاريخياً على تشيلسي
شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات جوية خلال الساعات الماضية، استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في عدد من المحافظات.
ورصد «مأرب برس»، خلال الـ24 ساعة الماضية 60 غارة جوية في محافظات حجة وصعدة والحديدة والبيضاء وإب ولحج.
فقد شنت المقاتلات 14 غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في مزارع الجر، وساحل بحيص، بمديرية عبس بمحافظة حجة (شمال البلاد).
وفي مديرية حرض بذات المحافظة، شنت مقاتلات التحالف 10 غارات استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيا في وادي بن عبدالله، وقرب الجمرك القديم، أدت إلى تدمير طقمين وسقوط قتلى وجرحى من المليشيا.
وفي مديرية ميدي المجاورة، قصفت مقاتلات التحالف بـ6 مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بأطراف المديرية.
وفي محافظة صعدة ـ المعقل الرئيسي للجماعة ـ شنت المقاتلات غارتان بمديرية باقم، وغارة في منطقة أل عمار بمديرية الصفراء، وغارتين في منبه، و7 غارات في مديرية الظاهر.
الى محافظة الحديدة (غربا)، حيث قصفت مقاتلات التحالف بـ5 غارات مواقع المليشيا في مديرية حيس وغارتين بالجراحي، وغارتين في جبل راس.
الى ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي 6 غارات جوية على مواقع وتجمعات حوثية في مديرية السبرة بمحافظة إب (وسط اليمن)، 3 منها على معسكر حمزة.
وفي محافظة البيضاء، استهدف طيران التحالف معسكر الأمن المركزي في المدينة بـ5 غارات جوية.
كما شن الطيران 5 غارات جوية استهدفت مواقع المليشيا في كرش بمحافظة لحج (جنوب البلاد).