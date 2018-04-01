«مأرب برس» يرصد 60 غارة لطيران التحالف خلال الـ24 ساعة الماضية في 6 محافظات.. 30 منها في محافظة واحدة

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس وحدة الرصد

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شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات جوية خلال الساعات الماضية، استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في عدد من المحافظات.

ورصد «مأرب برس»، خلال الـ24 ساعة الماضية 60 غارة جوية في محافظات حجة وصعدة والحديدة والبيضاء وإب ولحج.

فقد شنت المقاتلات 14 غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في مزارع الجر، وساحل بحيص، بمديرية عبس بمحافظة حجة (شمال البلاد).

وفي مديرية حرض بذات المحافظة، شنت مقاتلات التحالف 10 غارات استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيا في وادي بن عبدالله، وقرب الجمرك القديم، أدت إلى تدمير طقمين وسقوط قتلى وجرحى من المليشيا.

وفي مديرية ميدي المجاورة، قصفت مقاتلات التحالف بـ6 مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بأطراف المديرية.

وفي محافظة صعدة ـ المعقل الرئيسي للجماعة ـ شنت المقاتلات غارتان بمديرية باقم، وغارة في منطقة أل عمار بمديرية الصفراء، وغارتين في منبه، و7 غارات في مديرية الظاهر.

الى محافظة الحديدة (غربا)، حيث قصفت مقاتلات التحالف بـ5 غارات مواقع المليشيا في مديرية حيس وغارتين بالجراحي، وغارتين في جبل راس.

الى ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي 6 غارات جوية على مواقع وتجمعات حوثية في مديرية السبرة بمحافظة إب (وسط اليمن)، 3 منها على معسكر حمزة.

وفي محافظة البيضاء، استهدف طيران التحالف معسكر الأمن المركزي في المدينة بـ5 غارات جوية.

كما شن الطيران 5 غارات جوية استهدفت مواقع المليشيا في كرش بمحافظة لحج (جنوب البلاد).



