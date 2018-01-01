"رايتس ووتش" تدين إطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية   

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- فرانس برس

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دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، إطلاق الحوثيين في اليمن، صواريخ باليستية على مناطق مأهولة في السعودية، ما أدى إلى مقتل عامل مصري، وإصابة آخرين في الرياض.

وأطلق الحوثيون سبعة صواريخ باليستية على السعودية، في 25 مارس/آذار، كما أعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض. وقالت المملكة إنّ دفاعاتها الجوية اعترضت صاروخين آخرين بعد ذلك.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، إنّ هذه الصواريخ "انتهكت قوانين الحرب"، موضحة أنّه "عندما تُوجّه هذه الهجمات عمداً أو عشوائياً نحو مناطق مأهولة بالسكان أو أهداف مدنية، فإنّها تنتهك قوانين الحرب". وتابعت "قد يكون الذين أمروا بمثل هذه الهجمات، مسؤولين عن جرائم الحرب".

من جانبها، قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة، إنّ "على الحوثيين أن يوقفوا فوراً هجماتهم الصاروخية العشوائية على المناطق المأهولة بالسعودية".

وأعلن التحالف، الخميس، اعتراض صاروخ أُطلق تجاه مدينة جازان في جنوب المملكة، بينما قالت الرياض إنّ دفاعاتها اعترضت صاروخاً آخر، السبت، باتجاه مدينة نجران في جنوب السعودية، وأدى إلى إصابة شخص واحد هندي الجنسية.

واتهم التحالف الذي تقوده السعودية، إيران، بتزويد الحوثيين بهذه الصواريخ، إلا أنّ طهران نفت الاتهامات السعودية.



(فرانس برس)



