أبرز الفروق بين هاتفي سامسونج جالاكسي إس 9 وجالاكسي إس 8

الإثنين 02 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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إذا كنت من الأشخاص الذين يهتمون بإصدارات سامسونج جالاكسي الجديدة، فإليك مقارنة بين إصدار سامسونج جالاكسي إس 9 الجديد وسامسونج جالاكسي إس 8.

أوجه التشابه:

على ما يبدو أن شركة سامسونج سعيدة بلغتها التصميمية الحالية، لذا أبقت الأمور متطابقة تقريبًا، حيث يكاد يكون جهاز Galaxy S9 هو نفسه تمامًا جهاز Galaxy S8، مع انخفاض يبلغ 1.2 مم فقط في الطول و 8 جرام في الوزن، بينما المعدن والزجاج على حد سواء أكثر سمكا.

وفيما يخص حجم الشاشة، فإنه لا يزال كما هو 5.8 بوصة في نسبة العرض، بنفس الدقة والجوانب المنحنية والأركان المستديرة وغطاء زجاجي، وجميع الأزرار في أوضاع شبه متماثلة، بما في ذلك زر Bixby على الجانب الأيسر أسفل الروك الصوتي. في الداخل لديك نفس سعة التخزين 64 جيجابايت (بالإضافة إلى فتحة بطاقة SD)، وذاكرة الوصول العشوائي سعة 4 جيجابايت، والشحن اللاسلكي، كما أنها لم تحسن سرعات الشحن بشكل ملحوظ، تاركة الأشياء عند مستويات 2.0.

الاختلافات في الإصدار الجديد:

التغيير الأكثر جوهرية في Galaxy S9 هو إعداد الكاميرا، حيث يتألف من مستشعر Dual Pixel جديد وعدسة ذات فتحة متغيرة ماديًا. يقدم المستشعر حبيبات مخفضة بشكل كبير ومعالجة محسنة للحواف المتقدمة، وهي كانت نقطة حساسة لجهاز Galaxy S8 في المشاهد منخفضة الإضاءة. كما يمنح المستشعر الجديد Galaxy S9 سرعة 960 إطارًا فائقًا للحركة البطيئة، وهو ما يتجاوز نطاق Galaxy S8 بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن البطارية لم تعد كبيرة، فإن Galaxy S9 يحتوي على معالج أكثر كفاءة يمكنه المساعدة قليلاً في طول عمرها بشكل عام، سواء حصلت على إصدار Snapdragon 845 أو Exynos 9 ، فكل من المعالجات تكون أكثر اقتصادا مع الطاقة للمهام العادية والتي في النهاية ستوفر لك البطارية.

ويكمن التغيير الحقيقي الوحيد في قابلية استخدام Galaxy S9 لمستشعر بصمات الأصابع، الذي يسهل الوصول إليه واستخدامه أكثر من جهاز Galaxy S8. فهو يجعل إيماءة التمرير لأسفل لظهور الإشعارات أمرًا مفيدًا، ويقلل عادة من الإحباط عندما تحاول إلغاء قفل هاتفك، خاصة وأنه أمر تفعله مئات المرات في اليوم.



