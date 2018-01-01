مقتل 5 جنود سعوديين على الحدود مع اليمن

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أعلنت السعودية، أمس، مقتل 5 جنود أثناء "أداء عملهم بالحد الجنوبي في منطقة جازان" الحدودية مع اليمن.
جاء هذا حسب تقارير متفرقة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن تقديم العزاء أو تشييع الجنود الخمسة.
ووفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية نقلا عن الوكالة السعودي، أشارت إلى أن جميعهم "استشهدوا أثناء أداء عملهم بالحد الجنوبي في منطقة جازان"، دون مزيد من التفاصيل بشأن ظروف أو زمن مقتلهم.
وشيّعت السعودية، أمس الأول الجمعة، جنديين اثنين استشهدا على الحدود مع اليمنة.