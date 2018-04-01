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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد بأنه "ضعيف جدا"، كما وصف إسرائيل بأنها "دولة إرهاب".
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية بولاية أضنة جنوبي البلاد، في معرض رد على انتقاد نتنياهو لعملية غصن الزيتون التي تنفذها تركيا في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية.
وقال أردوغان موجها حديثه لنتنياهو "أنت ضعيف جدا، نحن نكافح الإرهابيين، لكن ذلك لا يعنيك، لأنكم دولة إرهاب"، وذلك في سياق رده على قول نتنياهو إن القوات التركية "تمارس الظلم على الأبرياء في عفرين".
وتابع موجها كلامه لنتنياهو "ليس هناك من يحبك بصدق في هذا العالم. لقد كان الرد الدولي في الأمم المتحدة على خطوتك المتعلقة بالقدس واضحا. لا يغُرَّنك امتلاكك أسلحة نووية، فهي قد لا تعمل عند الحاجة إليها".
وكان الرئيس التركي قد اتهم أمس السبت إسرائيل بارتكاب ما وصفه بالهجوم غير الإنساني، واعتبر أن إسرائيل سوف تلقى جزاءها على ما تقوم به من ظلم للفلسطينيين.