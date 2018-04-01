غارات جوية تستهدف تجمعات الانقلابيين في حجة

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شنت مقاتلات التحالف العربي ،اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية استهدفت بها مواقع متفرقة للمليشيات الحوثية في محافظة حجة .
وذكر موقع الجيش الوطني "سبتمبرنت" أن غارات جوية استهدفت فجر اليوم مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في مزارع الجر، وساحل بحيص، بمديرية عبس.
كما استهدفت غارات اخرى تعزيزات للمليشيا في وادي بن عبدالله، وقرب الجمرك القديم في مديرية حرض،مما ادى إلى تدمير طقمين وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية.