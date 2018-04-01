اغتيال قيادي حوثي بارز في العاصمة صنعاء.. مقرب من «الحوثي»

الأحد 01 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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اغتال مسلحون حوثيون، في العاصمة اليمنية صنعاء، الأحد، قياديا بارزا في الجماعة ومقربا من رئيس ما يسمى بـ«اللجنة الثورية» محمد علي الحوثي.

وقالت مصادر أمنية لـ«مأرب برس»، ان مسلحو حوثيون نصبوا كمينا محكما للقيادي الحوثي «حسين البكلي»، في احدى النقاط النستحدثة في منطقة بيت بوس جنوب العاصمة صنعاء.

وأشارت المصادر الى انه وفور توقف «البكلي» في النقطة، باشره المسلحون بإطلاق النار على سيارته، ما أدى الى مصرعه فورا، مؤكدة ان منفذي الاغتيال فروا من موقع الحادث بعد تأكدهم من مقتل البكلي.

والبكلي هو أحد قادة الميليشيا العسكريين، ومسؤول الارتباط بين وزارة الدفاع التي تسيطر عليها الميليشيا وجبهة الساحل الغربي، وهو أحد المقربين من محمد علي الحوثي.

وتصاعدت مؤخرا الخلافات بين أجنحة الحوثيين المتصارعة على خلفية النهب والفساد والاستحواذ على السلطة في مناطق سيطرتهم.



