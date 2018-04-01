نائب الرئيس يشدد على تسهيل الاجراءات للحجاج اليمنيين

الأحد 01 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على ضرورة مضاعفة الجهود لتسهيل الاجراءات اللازمة للحجاج اليمنيين بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية.

وشدد خلال لقائه اليوم الأحد، وزير الأوقاف والإرشاد أحمد عطيه ،على ضرورة أن تتولى الوزارة مسؤوليتها في الاهتمام بالحجاج اليمنيين وخدمتهم والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز السلبيات التي حصلت في العام الماضي وتعزيز الإيجابيات.

كما شدد على ضرورة منع أي مخالفات أو محاولات لاستغلال الحجاج وعدم التهاون في هذا الباب أو التورط بالوقوع في مضاعفة التزامات الحجاج اليمنيين الذين تكبدوا العناء والجهد لأجل أداء فريضة الحج بالرغم من الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا.

وثمن نائب الرئيس جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية عبر جهاتها المختصة وتسهيلاتهم للحجاج اليمنيين وتقديرهم للأوضاع الحالية التي تعيشها اليمن بفعل انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وفقا لما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



