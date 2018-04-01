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غارات جوية تستهدف تجمعات الانقلابيين في حجة اغتيال قيادي حوثي بارز في العاصمة صنعاء.. مقرب من «الحوثي» نائب الرئيس يشدد على تسهيل الاجراءات للحجاج اليمنيين قوات الجيش تواصل تقدمها في صعدة مليشيا الحوثي تحقق رغبة «حسن زيد» وتعتقل لواء سبتمبري بارز مطرب لبناني شهير حكم عليه بالسجن يعود للغناء ويثير جدلا واسعا توجيهات جديدة لبن دغر بخصوص مرتبات الجيش الوطني حماس تعلن : شعبنا شيّع صفقة القرن إلى مثواها الأخير (ائمة المساجد وكابوس الاغتيالات) مأرب برس يرصد بالتاريخ عمليات الاغتيال منذ 2016 وحتى الان شاعر يمني يمتدح أصليهان ويشيد بدور النساء في مسلسل قيامة أرطغرل
أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح على ضرورة مضاعفة الجهود لتسهيل الاجراءات اللازمة للحجاج اليمنيين بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية.
وشدد خلال لقائه اليوم الأحد، وزير الأوقاف والإرشاد أحمد عطيه ،على ضرورة أن تتولى الوزارة مسؤوليتها في الاهتمام بالحجاج اليمنيين وخدمتهم والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز السلبيات التي حصلت في العام الماضي وتعزيز الإيجابيات.
كما شدد على ضرورة منع أي مخالفات أو محاولات لاستغلال الحجاج وعدم التهاون في هذا الباب أو التورط بالوقوع في مضاعفة التزامات الحجاج اليمنيين الذين تكبدوا العناء والجهد لأجل أداء فريضة الحج بالرغم من الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا.
وثمن نائب الرئيس جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية عبر جهاتها المختصة وتسهيلاتهم للحجاج اليمنيين وتقديرهم للأوضاع الحالية التي تعيشها اليمن بفعل انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وفقا لما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".