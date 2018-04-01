قوات الجيش تواصل تقدمها في صعدة

الأحد 01 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حررت قوات الجيش الوطني ،اليوم الأحد، مواقع جديدة في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري "إن قوات الجيش تمكنت اليوم من تحرير مواقع جديدة بمديرية الظاهر، وتتجه نحو تحرير جبلي "المطلة وطيبان"، المطلان على سوق الملاحيظ .

وبحسب المصدر فان مقاتلات التحالف العربي ساندت قوات الجيش في العمليات وقصفت تعزيزات للمليشيا في مران كانت في طريقها إلى الملاحيظ، وأخرى في "كوكبان" بمديرية حيدان .

وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات وفقا لما ذكر المصدر.



