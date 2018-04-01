مليشيا الحوثي تحقق رغبة «حسن زيد» وتعتقل لواء سبتمبري بارز

الأحد 01 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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اعتقلت سلطات الانقلاب الحوثية، في العاصمة صنعاء، الأحد، اللواء أحمد قرحش، عضو مجلس الشورى، وأحد رموز ثورة 26 سبتمبر.



وبحسب مصادر مقربة من «قرحش»، فإن «النيابة أمرت باعتقال اللواء قرحش، على خلفية دعوى رفعها وزير الشباب والرياضة بحكومة الحوثيين حسن زيد، اتهمه فيها بالتحريض ضده».

وأشارت الى ان دعوى حسن زيد تأتي على خلفية مقال نشره «قرحش» على حسابه بـ«فيسبوك»، حمّل فيه زعيم الحوثيين وعدد من قيادات الجماعة مسؤولية قتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكان قرحش نشر مقالا عقب مقتل الرئيس السابق أكد فيه أن الحوثيين اقتصوا لمقتل مؤسس جماعتهم بقتلهم صالح، مؤكدا أن «دم الرئيس السابق يتحمله عبد الملك الحوثي، وحسن زيد وأسامه ساري ومحمد عبد السلام، المتحدث باسم الجماعة».

وقال قرحش أن «زعيم الحوثي يسير على خطى الإمام الهادي يحيى ابن الحسين وأن ما يقوم به لا يمكنه من الحكم وإنما التدمير والقتل».

يذكر ان «قرحش» عمل قائدًا لمنطقة (الشرفين) في بلاد حجة إلى سنة 1963م، حين كانت ساحة حرب بين النظام الجمهوري، والملكيين، ثم قائدًا في منطقة (قفلة عذر) إلى سنة 1964م، وخاض عددا من المعارك، ثم قائدًا للمحور الشمالي الغربي إلى سنة 1965م.

بعد ذلك عين في عمليات مدينة الحديدة في نفس العام المذكور، ثم عمل مديرًا لإدارة المساحة في القوات المسلحة سنة 1972م، ثم نائبًا لقائد سلاح المهندسين، ثم قائدًا لسلاح المهندسين حتى سنة 1982م ثم مستشارًا لمصلحة المساحة، ثم عضوا في مجلس الشورى.



