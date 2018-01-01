مطرب لبناني شهير حكم عليه بالسجن يعود للغناء ويثير جدلا واسعا

الأحد 01 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -وكالات

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تحول ظهور المطرب اللبناني المعتزل فضل شاكر في برنامج "حكاية طويلة" "على قناة "الجديد" اللبنانية، وعودته إلى الغناء بعد اعتزاله لسنوات إلى موضوع للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدى فضل شاكر مقطعا من أغنية "بحبك يا لبنان" للمطربة فيروز، وقال إنه يستعد للعودة رسميا فور تسوية قضيته.

وأطلق موالون لحزب الله وسم #فضل_شاكر_ارهابي، #حكايه_طويله، سرعان ما تحول إلى نقاش ساخن بين مؤيدين ومعارضين للفنان اللبناني.

وكتب فضل شاكر المقيم داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين على حسابه في تويتر مروجا لحلقة برنامج "حكاية طويلة" أن "حبل الكذب وإن طال فمصيره أن يُقطعَ بسيف الحقيقة، فصول وفصول من الافتراءات والفبركات ظنَّ أصحابها أنها ستفرض خاتمةً ترضي كراهيتهم، لكنَّ من يملك سلاح الحق لا ييأس وإن كان أعزل".

فقد وصف المغرد معتز قطينة فضل شاكر بأنه "مجرم مدان قضائيا، نسف تاريخه الفني الجميل بما كان يبطنه من تطرف".

وقال عمر هاشم إنه كان من المفترض أن يقوم الجيش اللبناني بإعدم فضل شاكر منذ زمن مستغربا كيف يعبر بعض اللبنانيين عن حبهم له رغم كل ما فعله في حق لبنان بحسب المغرد.

ووصف الكاتب والسياسي اللبناني جواد غسان ، شاكر بأنه إنسان "غبي"، شارك "في لعبة أكبر منه" وسيحاسب في القضاء اللبناني.

في الجهة المقابلة، كتب الصحفي اللبناني حسين خريس أن فاضل "مجرم بالرومانسية وإرهابي باستنفار الإحساس" وغرد مرة أخرى قائلا "يحاصرونه بتضليل الرأي العام".

وعبر عبد الله العراك من السعودية عن سعادته برؤية فاضل شاكر في جزئي البرنامج معربا عن ثقته في براءة الفنان.

يشار إلى أن القضاء العسكري اللبناني كان قد حكم العام الماضي بالسجن 15 عاما على شاكر و أصدر في يوليو/تموز 2013 مذكرة غيابية بتوقيفه والداعية السلفي أحمد الأسير، وذلك بعد صدامات مسلحة بين أنصار الأسير والجيش بمدينة صيدا، اندلعت في سياق توترات داخلية واحتجاجات لمؤيدي الثورة السورية -ومنهم الأسير وشاكر- على تدخل حزب الله في سوريا لدعم نظام الرئيس بشار الاسد.



